Plannen voor woningbouw op leegstaand gevangenisterrein Zwaag

"We verwachten dat we voor de zomer starten met de planvorming voor het terrein. In het proces is ook ruimte voor participatie met de omwonenden, de ondernemers van De Compagnie (het aangrenzende bedrijventerrein, red.) en de raad", zegt woordvoerder Alicia Vargas Velásquez.

Sinds de sloop van de gevangenis de 'Glasbak' in Zwaag eind 2021, staat het terrein leeg. Er is camerabewaking en het terrein aan de Oostergouw is met hekken omringd. Lange tijd bleef het onduidelijk wat er met het terrein zou gaan gebeuren, ook al was de roep om woningbouw er al van meet af aan.

Sinds 2018 - toen bekend werd dat de gevangenis dicht zou gaan - gaan er vanuit de politiek al geluiden op om er woningen te bouwen. Fractie Tonnaer pleitte dat de gemeente het complex zou kopen om er honderden sociale huurwoningen van te maken.