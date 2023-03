Yvonne werd islamoloog na 9/11: "In wat voor wereld komt mijn kind?"

Het is opvallend, een beetje vreemd en misschien zelfs een beetje ongemakkelijk. De blonde, witte vrouw die als islamoloog tijdens een pre-ramadandiner in Haarlem-Schalkwijk de gesprekken tussen blanke buurtbewoners en de moslims aanstuurt. Maar de Yvonne Moonen uit Bloemendaal voelt zich juist heel erg op haar gemak in die rol en de islamitische gemeenschap verwelkomt haar met open armen. "Want ze voelen zich erkend dat juist ik hun religie heb bestudeerd en hen probeer te begrijpen."

Het zaadje daarvoor werd geplant op 9/11 in 2001 toen extreem islamitische terroristen aanslagen pleegden met vliegtuigen. En vooral hoe daarna over alle moslims werd geoordeeld. "Ik was zwanger van mijn eerste kind en dacht: in wat voor wereld gaan we nu toch onze kinderen zetten?"

Maar dat juist deze vrouw naar het diner is gekomen, is al van grote waarde voor haar moslimse buurtgenoten, denkt Yvonne. Begrip kweken is een grote persoonlijke missie geworden voor Yvonne.

Maar juist in deze tijd is het ook duidelijk dat de moslims vanwege ramadan een andere weg bewandelen. Het vasten maakt dat ze overdag wat minder actief en alert zijn. Dat is nog steeds een vreemde gewaarwording voor hun buurtgenoten. "Ik kan het me niet voorstellen", zegt één van de genodigde gasten op de pre-ramadan.

Met een microfoon in de hand loopt ze als gespreksleider vorige week zondagavond in wijkcentrum De Ringvaart tussen de tafels van het pre-ramadandiner door. Haar vragen prikkelen en nodigen uit om te vertellen over thema's zoals bijvoorbeeld eenzaam zijn. Het zijn voor vele aanwezigen herkenbare onderwerpen, ondanks hun achtergrond.

Het was een schok van herkenning, dat er na 9/11 ook zo op alle moslims werd gereageerd. "Zo reageerden ze in mijn jeugd ook op mijn moeder. Ik herkende die pijn, dat je eigenlijk niet zijn mag wie je bent."

Het raakt haar nog steeds als ze vertelt over haar jeugd. Ze groeide op Nederland met een Duitse moeder en een Engelse vader. Ze merkte een groot verschil in hoe mensen haar Duitse moeder behandelden en hoe ze op haar Engelse vader reageerden. "Ik ben deels Duitstalig opgevoed en dan kreeg je van die blikken. Die Duitse kant kon je maar beter niet laten zien."

Yvonne Moonen kreeg de behoefte om het te begrijpen. Ze zette een rigoureuze stap en besloot islamologie te studeren aan de Vrije Universiteit in Amsterdam. Toen werd het voor Yvonne ook heel langzaam duidelijk waarom deze ontwikkelingen haar echt zo raakten. "Vrienden bleven maar vragen waarom ik dit deed en of ik me ging bekeren tot de islam. Door die gesprekken herkende ik de pijn van de moslim bij mijzelf."

"In de collegezaal was ik de enige blonde"

Tijdens de studie voelt ze zich als een vis in het water, ook al is ze met nog een andere witte vrouw een opvallende verschijning. "In de collegezaal was ik de enige blonde. Maar ik werd heel hartelijk ontvangen. Met open armen. Hier was er één van de 'andere kant' die hen, moslims, zag en ziet. Dat iemand zich in hen verdiept, in de religie die voor hen heel belangrijk is."

Bekeringsvraag

"En natuurlijk was er stiekem die hoop dat ik me bij hen zou voegen. Nog steeds hoor ik 'jij snapt ons, jij hoort bij ons'. Tegen hun kinderen zeggen ze: 'ze is net een moslim hoor'." Maar Yvonne wil nergens bij horen. En dat heeft ze ook aan haar studiegenoten verteld, die haar toch een keer die bekeringsvraag stelden. "Ik heb gewoon gezegd dat ik hun religie geweldig vind, maar dat ik geen moslim hoef te zijn. Ik wil nergens bij."

"Ik wil dat je elkaar in vrijheid vindt. Ik wil niet in een hokje. Ik voel me een intermediair. Dat komt misschien ook door mijn Duits/Engelse opvoeding. Ik kan heel goed vanuit alle kanten begrijpen."

Verkaasd

Zo begrijpt ze heel goed dat er sommige mensen zijn die de koran strikt interpreteren, omdat de religie belangrijk voor hen is. "Zelfs als ze hier geboren en getogen zijn, voelt niet iedereen zich als Nederlander geaccepteerd. In Turkije worden ze niet als Turk gezien, omdat ze zijn verkaasd. En dan vragen ze zich af wat ze dan wel zijn. Nou moslim dus. En die identiteit gaat dan zwaar wegen."