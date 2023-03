Leraar in Huizen geschorst vanwege mogelijk grensoverschrijdend gedrag bij leerlingen groep 3

Een leraar van de PCBS Beatrixschool in Huizen is geschorst vanwege mogelijk grensoverschrijdend gedrag. Het gaat om kinderen van groep 3, met de leeftijd van 5 en 6 jaar. De politie doet op dit moment onderzoek.

Vorige week vrijdag kwam de eerste melding van grensoverschrijdend gedrag binnen bij de Huizer basisschool. "In het weekend is er contact geweest tussen een aantal ouders. Maandagochtend is er een emotionele bijeenkomst geweest met de ouders zelf", vertelt Elies Kok, bestuurder van de scholenkoepel Ichthus, waar de Beatrixschool onder valt. Tijdens deze bijeenkomst kwamen er ook andere meldingen van grensoverschrijdend gedrag naar voren.

"Deze meldingen gaven aanleiding tot een acute schorsing van de leraar. Wij moeten een veilige school zijn voor onze leerlingen en ook ons personeel beschermen. Dat is onze prioriteit."

De politie doet nu onderzoek. Over wat voor grensoverschrijdend gedrag het gaat en de hoeveelheid meldingen kan Kok in het kader van het lopende onderzoek niets zeggen. "Het gaat om een aantal meldingen", zegt de aangeslagen bestuurder.

Jeugd en Gezin

Voor de leerlingen van deze groep 3 worden de lessen nu overgenomen door de andere leraren. "We willen dat lessen voor deze leerlingen doorgaan. We willen het zo gemakkelijk mogelijk voor ze maken."

Ook heeft de school contact opgenomen met Jeugd en Gezin van de GGD die verdere ondersteuning kan bieden aan leerlingen en vragen van geschrokken ouders kunnen beantwoorden. "Zij hebben de deskundigheid hiervoor." Volgende week zal er een extra ouderavond plaatsvinden.

Verklaring Omtrent Gedrag

De leraar in kwestie werkte sinds een half jaar op de Beatrixschool. "We hebben de eerste maanden van dit schooljaar prettig met hem gewerkt en als dit dan gebeurt schrik je ontzettend." De leraar in kwestie had een VOG (Verklaring Omtrent Gedrag) die je nodig hebt om het lerarenvak in te gaan.

Bij zijn sollicitatieprocedure vertelde de leraar wel dat er eerder een melding van grensoverschrijdend gedrag over hem is gemaakt in de privésfeer. Maar die is geseponeerd en daar is verder geen onderzoek naar gedaan. "Hier was hij tijdens de sollicitatieprocedure heel open over en dit hebben we met de directeur van de school besproken." Dus werd de leerkracht aangenomen.

In het kader van het onderzoek is de leerkracht nu geschorst. "Er is sprake van hoor en wederhoor. Dat zijn wij als werkgever verplicht."