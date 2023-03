Nachtdieren opgelet! Eindelijk een week lang in het donker op pad

Er is nog genoeg ruimte in Haarlem voor een nieuwe festivalweek, vindt Nadieh Bindels van de Week van de Haarlemse nacht. Dit nieuwe festival begint maandag 3 april en komt enkele maanden na het nieuwe Boringfestival en de net geopende Club3. Wordt het niet ineens een overmatig Haarlems nachtleven?

Feest van organistor Lola - Floor Mulder

"Absoluut niet", zegt Nadieh Bindels. "Er is zeker niet te veel en kan nog veel meer bij in Haarlem." Het nieuwe festival is dan ook meer dan alleen muziek. Nadieh: "Het is een week vol evenementen rondom de Haarlemse nachtcultuur, met en voor de stad waarin cultuur, muziek en kunst samenkomen." Van tiener tot house-opa Lachend: "Natuurlijk organiseer ik het niet in mijn eentje, maar met een heel team en het is een heel divers programma voor ieder wat wils; van tiener tot house-opa." Het programma is een potpourri van film, talkshows over het nachtleven, boeken en - hoe kan het ook anders - feestjes op de bekende plekken. De climax van de week is de laatste avond zaterdag 8 april, als alles samenkomt in de nachtparade.

"Ik denk dat er zeker nog meer bij kan" Nadieh Bindel, Week van de Haarlemse nacht

Nadieh is blij dat er steeds meer wordt georganiseerd voor de Haarlemse nacht, die toch een tijdje aan devaluatie onderhevig was. Jongeren trokken afgelopen jaren naar Amsterdam. Haarlem leek meer een 'kroegenstad' dan een plek om flink te feesten. Langzaam wordt dat anders en komt er meer voor jongeren die aan het begin staan van hun 'uitgaanscarrière.' Zo was er begin dit jaar voor het eerst het Boringfestival en opende Patronaat de nieuwe Club3. "Maar ik denk dat er nog steeds meer kan", verklaart Nadieh. "Dit is ook geen feestje, maar meer. We willen het nachtleven een boost geven op verschillende manieren en gebieden." En die 'partykar' trekt Nadieh al enkele jaren. Lees hieronder meer over het Boring festival. Tekst gaat door onder het artikel.

Nadieh is al jaren een van de drijvende krachten die het nachtleven in de stad probeert te reanimeren. Zo is de 30-jarige Haarlemmer sinds 2017 bezig met het initiatief de Nachtwacht Haarlem. In 2019 werd die organisatie werkelijkheid met een team van gedreven mensen die zich inzet voor de Haarlemse nacht.

"Tot 2018 was er nauwelijks beleid voor de nacht" Nadieh Bindels, Week van de Haarlemse nacht

Belangrijk daarbij is om politici en beleidsmakers het belang van een bloeiende nacht in te laten zien. Iets wat aardig lukt. "Jaren stond de Haarlemse nacht nauwelijks in het gemeentebeleid en tijdens de gemeenteraadsverkiezingen van 2018 was er maar één partij die het in het verkiezingsprogramma had staan", aldus Nadieh.

Privefoto Nadieh

Inmiddels is er een hoop veranderd en heeft de gemeente een projectmanager aangesteld die zich bezighoudt met de nachtcultuur. "Bij de gemeenteraadsverkiezingen van 2022 waren er een stuk of vijf partijen die het in verkiezingsprogramma hadden opgenomen. De nacht staat nu veel meer op het vizier."

Afsluiting Week van de Haarlemse nacht De week van de Haarlemse nacht start maandag 3 april. Op het programma staat onder andere een 'boekenfissa' in de bibliotheek Haarlem, het rondetafelgesprek 'meer queer' en de Nachtwacht Talkshow. Belangrijk daarbij is dat het festival echt voor iedereen is, en er voor alle feestgangers een veilig gevoel wordt gecreëerd. Talkshow "De Nachtwacht Talkshow organiseren we voor de tweede keer in Patronaat", vervolgt Nadieh. "Betrokken mensen gaan met elkaar in gesprek. Een onderwerp als Hoe staat de Haarlemse nachtcultuur ervoor bespreken we onder andere met wethouder Diana van Loenen en horecaondernemer Daan van Boerdonk. Het leuke is dat de zaal ook kan reageren." Tekst gaat door onder de afbeelding

Wat is er allemaal te doen? - Week van de Haarlemse nacht