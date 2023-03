Heerhugowaarder (68) al ruim twee jaar vermist, politie onderzoekt mogelijk misdrijf

Al meer dan twee jaar is van de 68-jarige Heerhugowaarder Albert Nico Visser geen spoor te bekennen. In oktober 2021 gaf een bekende de man op als vermist: hij blijkt dan al maanden spoorloos. De politie heeft nu een foto vrijgegeven, in de hoop op tips.

Sinds februari 2021, zo meldt de politie, is Albert Nico Visser al van de radar. Waarom? "Het is op dit moment onduidelijk of de heer Visser is vertrokken of dat er mogelijk iets anders aan de hand is", aldus een politiewoordvoerder tegen NH Nieuws.

De politie komt twee jaar na zijn verdwijning met een opsporingsbericht. Waarom nu pas? "Het bekendmaken van een naam en een foto is, gelet op de privacy, een uiterst zwaar middel. Dit doen we echt als laatste onderzoeksmiddel. Op de achtergrond zijn we al langere tijd bezig met het onderzoek."

In hoeverre vermoedt de politie dat er sprake is van een misdrijf? "We houden rekening met meerdere scenario's. Ook het scenario waarbij sprake zou zijn van een misdrijf onderzoeken we."

In de oproep van de politie staat dat een bekende van de man uit Heerhugowaard hem op 4 oktober 2021 als vermist op heeft gegeven, ruim een half jaar na zijn vermissing. Waarom toen pas? "Dat is een vraag die niet aan ons is om te beantwoorden."

Wat is er bekend over waar Visser voor het laatst is gezien? "Het is op dit moment onduidelijk of en zo ja, van waar de heer Visser is vertrokken of dat er mogelijk iets anders aan de hand is. Daar hopen we meer informatie over te krijgen door middel van de getuigenoproep."

In hoeverre is er contact met de familie van Albert Nico Visser? "Zoals gebruikelijk bij vermissingen, onderhouden we contact met familie."

Meld je hier als je tips hebt voor de politie.