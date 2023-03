Koperdieven slaan weer toe bij visafslag Den Helder, achterkant gebouw gestript

In de nacht van donderdag op vrijdag hebben koperdieven zo’n vijftig meter koper van het gebouw van de visafslag in Den Helder gestolen. Het koper diende als bliksemgeleider en lag in snoeren op het dak en langs de muren. Het is de tweede keer in een paar maanden tijd dat koperdieven toeslaan bij de visafslag, maar deze keer is er veel meer koper meegenomen.

Bert de Groot op het dak van de visafslag, waar de koperstrengen zijn gestolen - NH Nieuws / Else van der Steeg

Willem Gerssen van de Vismarkt Den Helder ontdekte de diefstal vanochtend. Toen hij bij het pand, waar hij een ruimte huurt, arriveerde, zag hij stukken plastic op de grond liggen: de resten waarmee het koper verbonden was aan de muur. "Ik was er gisteravond om kwart over negen nog, toen was er nog niets te zien", vertelt hij. De strengen koper die van de grond naar het dak lopen zijn weg en bij nadere inspectie blijkt ook het grootste deel van het koper op het dak weggehaald te zijn. Bert de Groot, verbonden aan de visafslag in Den Helder maar nu werkzaam in Den Oever, laat de schade zien. "Ze hebben alleen aan de achterkant van het gebouw koper weggehaald. Aan de voorkant hangen camera’s."

Aan de achterkant van het dak en de achtergevel is al het koper verdwenen NH Nieuws / Else van der Steeg

Visafslag koperdiefstal NH Nieuws / Else van der Steeg

Er ligt alleen nog wat plastic op de grond NH Nieuws / Else van der Steeg