Burgemeester Wienen overtuigd dat veiligheid bij opvanglocaties verslaafden goed komt

Tot op de details praten over het veiligheidsplan voor de twee geplande opvanglocaties voor verslaafden in Haarlem, heeft volgens burgemeester Jos Wienen nu nog geen zin. "Het plan is nog globaal, omdat we nog niet weten wie de zorgaanbieder wordt van bijvoorbeeld Domus+ bij het Reinaldapark." Een buurtbewoner liet gisteravond in de commissievergadering weten 'nog steeds geen rust in het hoofd te hebben over de veiligheid.'

Partijen als Forum voor Democratie en Trots Haarlem zijn bezorgd over het tekort aan zorgpersoneel en beveiligers die straks de bewoners van de opvanglocatie in bedwang moeten houden. "En kan de politie de extra taakstelling wel aan?", vroeg Leroy Alberts van Forum zich af. Maar burgemeester Wienen wil daar zijn hoofd nog niet over breken. "Het lukt nu nog steeds om dat op te vangen bij de politie en handhaving. En dat zullen we dan moeten bezien, als de opvang open gaat. Maar ik heb er vertrouwen in dat dat goed komt."

Burgemeester Wienen benadrukt dat die mensen nu ook al in de stad zijn: "Daar hebben we geen zicht op ze, krijgen ze minder begeleiding en veroorzaken ze veel meer overlast door rond te zwerven en in parkeergarages te overnachten."

De locatie Domus+ in de Zuiderpolder achter het Reinaldapark in Haarlem-Oost wordt straks bewoond worden door 24 personen, die nergens anders kunnen worden opgevangen. Ze kampen met onoplosbare verslavingsproblemen in combinatie met psychische problemen.

Het concept-veiligheidsplan is tot stand gekomen in overleg met de omwonenden. Maar de beide wijkraadvoorzitters lieten al eerder aan NH Nieuws weten 'nog niet helemaal happy te zijn' met de plannen. Ze willen meer duidelijkheid over de bevoegdheden van de beveiligers. Verder hopen ze op praktische aanpassingen zoals groene buffers, om de overlast van de toekomstige bewoners te beperken.

Voor de omwonenden die zeker in de lente- en zomermaanden nu als drugsdealers in het Reinaldapark zien, is dat een lastig antwoord. Zij willen zo snel mogelijk duidelijkheid. Ook over wie er worden opgevangen. Zijn het 'uitbehandelde' verslaafden of, zoals omgeschreven wordt in ambtelijke stukken, mensen die nog kunnen herstellen?

Wethouder Diana van Loenen kon daar gisteravond al iets over zeggen. "Dat herstel betekent niet dat ze daarna weer kunnen deelnemen aan de maatschappij. Maar het blijkt dat deze groep verslaafden goed gedijt bij wonen in een groep, met een normaal dag- en nachtritme en bij het toezien op beheersbaar drank- en drugsgebruik. Dat is hun herstel. En daarbij helpt zo'n voorziening als Domus+."

Rode kaart

De angst dat bij escalatie een bewoner op straat wordt gezet en dan in de wijk onrust kan veroorzaken, pareert de burgemeester: "Dat is bij vergelijkbare opvanglocaties niet of nauwelijks gebeurd." En anders treedt de politie gewoon op, volgens Wienen. Hij is er van overtuigd dat de overlast van dergelijke notoire verslaafden in de stad juist zal afnemen en de overlast op de locatie achter het Reinaldapark daar goed te regelen en te controleren zal zijn.