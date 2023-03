De Peiling: stoppen met de zomertijd

Aankomende zaterdag- op zondagnacht moeten we het doen met een uurtje minder slaap: de zomertijd gaat in. Aan de ene kant is het natuurlijk fijn dat de avonden langer licht zijn, maar aan de andere kant is het niet goed voor ons bioritme en onze gezondheid. Wat vind jij? Is de zomertijd nog wel van deze tijd, of zou het moeten worden afgeschaft?

Twee keer per jaar verzetten we de klok: in het najaar een uur achteruit en in het voorjaar een uur vooruit. Van die twee tijden is de wintertijd onze 'echte' tijd. De zomertijd bestaat in Nederland pas sinds 1977. In 1996 is de zomertijd ook een afspraak van de Europese Unie geworden. We zijn ermee begonnen zodat het daglicht beter overeenkomt met de periode waarin de meeste mensen overdag wakker zijn. Daarbij was ook bedacht dat we ermee konden bezuinigen op verlichting. Maar diverse deskundigen benadrukken met name ook de negatieve effecten van deze wisseling. Zo zou het helemaal niet gezond zijn om de klok een halfjaar in een andere stand te zetten. Het verstoort ons 24-uursritme. Ook neemt het aantal ongevallen toe. Er worden meer fouten gemaakt, omdat mensen minder alert zijn.

Het eventuele afschaffen van de zomertijd is al langer een punt van discussie. Wat vind jij, moeten we stoppen met de zomertijd?