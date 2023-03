Politie ontdekt hennepkwekerij met 189 planten in Hoorn

De politie heeft een kleine hennepkwekerij aangetroffen in een woning in Hoorn. Een 48-jarige man uit de gemeente Hoorn wordt als verdachte gezien. Zijn betrokkenheid wordt door de politie nog onderzocht.

De politie heeft donderdagmiddag rond 13.10 uur in een woning in Hoorn een hennepkwekerij ontdekt. In de woning zijn 189 hennepplanten gevonden na een anonieme tip. De kwekerij is inmiddels ontmanteld.

De 48-jarige man is niet aangehouden, maar moet zich op een later moment verantwoorden op het politiebureau.

Of de woning op last van de burgemeester wordt gesloten, is nog onduidelijk.