Asielopvang in onze provincie stokt: Vluchtelingenwerk Nederland roept op tot structurele oplossing

Volgens Vluchtelingenwerk Nederland zijn er te weinig structurele opvangplekken in Noord-Holland. De hulporganisatie zegt dat in reactie op een reeks asielzoekersplekken in de provincie die ofwel in capaciteit afnemen, dan wel stilliggen. "En dat terwijl Noord-Holland een dichtbevolkte provincie is. Dat kan niet de bedoeling zijn", zo klinkt het.

Het voormalige asielzoekerscentrum Crailo bij Hilversum - NH Nieuws

Nienke Toren van Vluchtelingenwerk Nederland roept op om in Noord-Holland te werken aan meer structurele, kleinschalige opvanglocaties. "Vluchtelingen moeten kunnen werken aan het opbouwen van een netwerk. En daarvoor zijn in Noord-Holland meer opvanglocaties nodig - op kleine schaal - waar huisvesting voor langere periode gerealiseerd kan worden." Daarbij sluit Vluchtelingenwerk zich aan bij de eerdere oproep van de Amsterdamse wethouder Rutger Groot Wassink om meer vluchtelingen op te vangen. Deze maand stelde Wassink in een gesprek bij AT5 dat Amsterdam zich voorbereidt op meer vluchtelingenopvangplekken. "De structurele locaties zullen er gefaseerd komen. We spreken met het kabinet over de vraag wat nodig is en voor hoeveel mensen." Structurele oplossing Vluchtelingenwerk Nederland sluit zich dus aan bij deze oproep. "Gemeenten moeten nu echt aan de slag met structurele opvanglocaties", zegt Toren tegen NH Nieuws. "Gemeenten moeten niet langer wachten op de spreidingswet, want dat duurt echt te lang voordat het effect heeft." Die laatstgenoemde wet is bedoeld om gemeenten te verplichten asielzoekers op te vangen. De wet gaat alleen pas volgend jaar in.

Aankomst asielzoekers Velsen-Noord - Jasper Leegwater / NH Nieuws

"En wachten daarop kan echt niet", zegt Toren. "Kwetsbare asielzoekers, zoals baby's, zwangere vrouwen en ernstig zieken verblijven al te lang op locaties die voor een kort verblijf bedoeld zijn. Er is een groot gebrek aan rust en privacy en toegang tot zorg. Ook moeten asielzoekers en statushouders steeds weer verhuizen, sommigen zijn in enkele maanden meer dan tien keer verplaatst naar andere locaties."

Asielboten Die constante verhuizingen en verplaatsingen vinden plaats omdat de doorstroom en opvang van asielzoekers in de gehele provincie stokt. Zo is vanaf april op een schip in Velsen-Noord nog maar plek voor 220 asielzoekers, in plaats van de duizend wat eerder het geval was. In Huizen wordt de tijdelijke opvang van de asielzoekersboot helemaal stopgezet. Nadat de lokale inwoners hun zorgen hadden geuit, besloot de gemeente het verzoek van het COA om de boot langer in te zetten voor de opvang, af te wijzen.

Zorgen onder inwoners worden vaker in Noord-Hollandse gemeenten meegenomen in de beslissing om asielzoekers wel of niet op te vangen. Afgelopen week werden bewonersavonden over de mogelijke komst van een asielzoekerscentrum in Nederhorst den Berg afgelast na dreigingen van groepen relschoppers. Gevallen coalitie Naast draagvlak onder eigen bewoners speelt ook politieke chaos een rol bij de vastgelopen asielopvang. Eind dit jaar zou het voormalige belastingkantoor in Alkmaar worden gebruikt voor asielopvang. Dat plan kwam stil te liggen nadat de gemeenteraad al haar wethouders naar huis had gestuurd. En juist die gevallen coalitie was zeer voorstander van het opnieuw inzetten van het pand.