Brandalarm vals in DHL-vliegtuig in nood op Schiphol: kapot onderdeel oorzaak

Het brandalarm dat gisteren afging in een vrachtvliegtuig van koeriersdienst DHL op Schiphol was vals. Dat laat een woordvoerder van DHL weten aan NH Nieuws. Gisteravond gingen de rookalarmbellen af in de cockpit van de 25 jaar oude Airbus A300, die net was opgestegen naar Leipzig. Op Schiphol rukten hulpdiensten meteen uit, nadat de piloten een noodoproep deden uit vrees voor brand aan boord.

Het brandalarm ging vrijwel meteen af nadat de Airbus A300 loskwam van de Aalsmeerbaan. De piloten deden vervolgens een noodoproep en werden teruggeleid naar Schiphol. Rond 22.00 uur, een half uur nadat het vliegtuig was opgestegen, landde DHL-vlucht 1491 veilig op de Polderbaan. Na een korte controle door de brandweer, is de Airbus getaxied naar het vrachtplatform van DHL op Schiphol. Daar bleek al snel dat het brandalarm ten onrechte was afgegaan en dat een kapot onderdeel de boosdoener was van de noodsituatie. Volgens een woordvoerder van DHL is dezelfde nacht een reserveonderdeel ingevlogen vanuit thuisbasis Leipzig. De Airbus A300 wordt vandaag nog gerepareerd.

De noodoproep van DHL-vlucht 1491 - NH Nieuws / Doron Sajet

