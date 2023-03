Rita krijgt dief op bezoek in boerderijwinkel: "Onbegrijpelijk dat iemand zomaar steelt"

Een nog onbekende dief heeft donderdagmiddag huisgehouden in de boerderijwinkel van Rita en Peter uit Benningbroek. Nietsvermoedend loopt hij door de winkel. De buit: 75 euro en een paar kazen. Ook de schenkkast is beroofd. "Het is onbegrijpelijk dat iemand zomaar onze spullen steelt. We doen er zo ons best voor", vertelt Rita.

De boerderijwinkel van Rita en Peter - Eigen foto

Een onbekende man stapt donderdag rond 14.30 uur de boerderijwinkel van Rita en Peter binnen. Het gaat er allemaal erg nonchalant aan toe. Terwijl er een klant binnenloopt, doet de man net alsof hij wisselgeld in het bakje - die bij de kassa staat - stopt. Zogenaamd is hij twee blikjes cola aan het afrekenen. Vervolgens loopt hij naar buiten, de hoek om en uit het zicht van de camera's. De dief keert een paar minuten later terug en grijpt zijn kans.

Lege geldpot Het is even schrikken als Rita de camerabeelden terugkijkt. "De man liep in de rondte alsof er niks aan de hand was. Ondertussen pakte hij van alles uit de koeling en de schenkkast", vertelt Rita verbaasd. Haar man treft enkele minuten na de beroving een lege geldpot aan. Later valt het Rita op dat er ook een aantal producten mist. "Ik ben er gewoon een beetje ziek van. Het is allemaal erg verdrietig", zegt ze. De dief stopt zijn buit in een tas. Zo'n 200 meter verderop staat een auto, met daarin twee andere mannen, hem op te wachten. Oplettende buren hebben het verdachte gedrag van de mannen al opgemerkt. Het kentekennummer van de auto is door hun genoteerd.

Er is ook een getuige. Een man die aan het wandelen is, stuit op de situatie als hij langsloopt. Hij heeft contact opgenomen met Rita. "De politie is inmiddels betrokken bij de zaak. Ik ben erg blij met mijn oplettende buren en de wandelaar die contact heeft gezocht, het helpt bij het onderzoek.'' Vertrouwen Het vertrouwen in de mensheid is ondanks de beroving bij Rita en Peter niet weg. Er zijn veel reacties binnengekomen op Facebook van mensen die ze een hart onder de riem steken. Nu wachten ze in spanning af of de politie de dief te pakken krijgt. "Dan kan hij het niet nog een keer doen bij mij of een ander", zegt Rita vastberaden.