Pionier Jolanda zet zich in voor gezondere buurt na hartinfarct: 'Ik denderde maar door'

Als Jolanda Peper geveld wordt door een hartinfarct, besluit ze beter voor zichzelf te zorgen. Ze beseft dat ze dit niet alleen kan en besluit om Stichting Buurtclub Leefstijl op te richten om samen met andere Amstelveners te werken aan een goede gezondheid. "Samen bewuste keuzes maken en elkaar daarin ondersteunen."

Buurtclub Leefstijl - Jolanda Peper

Eens per twee weken komen buurtbewoners op een vast tijdstip bij elkaar. Met elkaar staan zij stil bij wat voor hen een gezonde leefstijl is. Sommigen komen met het doel om samen af te vallen, anderen werken liever aan een beter mentaal welbevinden zoals zingeving of het ideaal van meer sporten. Gezonder leven Dit alles speelt in drie verschillende wijken in Amstelveen: Elsrijk, Bovenkerk en Groenelaan. Vrijwilliger en initiatiefnemer Jolanda: "Zeventien jaar was ik werkzaam bij de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd. Als senior inspecteur onderzocht ik bijvoorbeeld signalen over zorgverwaarlozing en zorgfraude en begeleidde ik startende inspecteurs." Dan krijgt Jolanda een hartinfarct. Ze wil gezonder leven en op gezond gewicht komen, maar beseft: dit kan ik niet alleen. "Ik sliep slecht, werkte te hard en sportte te weinig." Een buurtgroep die met elkaar werkt aan een gezondere leefstijl zou volgens haar de oplossing zijn. Door met een groep doelen te stellen en met regelmaat de vorderingen te bespreken houd je elkaar scherp, zo is de gedachte. "Samen bewuste keuzes maken en elkaar daarin ondersteunen." Bij Stadsdorp Elsrijk, een organisatie die met gemeentelijk geld bewonersinitiatieven steunt, dient zij haar plan in. Het plan wordt goedgekeurd en Jolanda ontvangt een budget van 1.000 euro per jaar om aan de slag te gaan. Ook dient zij succesvol een subsidieaanvraag in bij Stichting Zorg en Zekerheid en de gemeente Amstelveen.

"Door steeds met de groep te analyseren hoe het gaat, blijf ook ik bewust met mijn doel bezig" Jolanda Peper

De Buurtclub werkt op basis van de theorie van positieve gezondheid. Het idee is om met een groep in kaart te brengen hoe men zijn of haar gezondheid ervaart door middel van zes thema's: lichaamsfuncties, mentaal welbevinden, zingeving, kwaliteit van leven, meedoen en dagelijks functioneren. Vervolgens worden gesprekken gevoerd over wat voor elk individu belangrijk is en wat hij of zij zou willen veranderen. Met elkaar bedenkt de groep vervolgens wie of wat kan helpen om de situatie te verbeteren. Positieve resultaten Volgens Jolanda levert Buurtclub Leefstijl tot nu toe veel positieve resultaten op. “Zo geven mensen aan blij te zijn met de nieuwe sociale contacten en weer vol energie en zelfvertrouwen in het leven te staan.” Ook op Jolanda heeft het effect. Ze leeft bewuster en maakt gezondere keuzes. "Ik denderde altijd maar door. Door steeds met de groep te analyseren hoe het gaat, blijf ook ik bewust met mijn doel bezig." Niet alleen organiseert zij de diverse sessies, ook leidt zij momenteel medebewoners op als vrijwilliger om nieuwe groepen te leiden.

"Als je een buurtinitiatief landelijk wil uitrollen, dan wordt er disproportioneel veel van je verwacht als het gaat om beleidsstukken schrijven" Jolanda Peper

Jolanda is blij met hoe het initiatief in Amstelveen loopt, maar haar ambities reiken verder. Haar wens is om het initiatief uit te breiden. "Ik hoop dat Stichting Buurtclub Leefstijl landelijk wordt erkend als officieel traject." Zorgvragen nemen volgens haar toe en worden complexer. "Bovendien hebben we te maken met arbeidsmarktproblematieken en gestegen kosten. Dit vraagt om verandering." Ontlasten Door een initiatief als Buurtclub Leefstijl kunnen bepaalde niet-medische zorgvragen worden opgelost. "Wij kunnen met een informele en laagdrempelige sfeer een bijdrage leveren om leefstijlgerelateerde klachten te voorkomen en/of te bestrijden." Volgens Jolanda kan het daarmee een goede aanvulling vormen op de eerstelijns zorg en een gedeeltelijke oplossing zijn voor de toenemende werkdruk. "Mensen die zich realiseren dat ze niet gezond leven, kunnen we ondersteunen. Dit kan huisartsen en bijvoorbeeld diëtisten ontlasten." Maar in die uitbreiding ligt een moeilijkheid. Om de kwaliteit te waarborgen is geld, kennis, tijd en geduld nodig. Bovendien loopt Jolanda met regelmaat tegen een muur van bureaucratie op. "Als je een buurtinitiatief landelijk wil uitrollen, dan wordt er disproportioneel veel van je verwacht als het gaat om beleidsstukken schrijven. Hoe kun je van een buurtinitiatief verwachten dat zij de tijd hebben om zoiets uitgebreid op te stellen. En bovendien te concurreren met professionele organisaties die met een goed communicatiebureau werken." Toch laat Jolanda zich niet uit het veld slaan. “Ik weet waar ik het voor doe en deze pitbull zal altijd blijven strijden.”