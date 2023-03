Zwembad weg en kerk dicht: wordt Wervershoof een slaapdorp? "Alles gaat weg"

Het zijn moeilijke tijden voor Wervershoof, nu belangrijke faciliteiten het dorp in hoog tempo verlaten. De bibliotheek is al verdwenen, het zwembad sluit over enkele maanden de deuren, er is een bijna verlaten winkelcentrum en de toekomst van de eigen kerk is allerminst zeker. "De leefbaarheid is in het geding."

Wervershoof is nog steeds aan het bijkomen van het horrorweekend. Begin deze maand kreeg het dorp binnen 24 uur twee flinke dreunen te verwerken. Op vrijdagmiddag werd bekend dat zwembad De Zeehoek niet over twee jaar, maar al eind juli de deuren sluit. Een dag later werd besloten dat niet de eigen Sint Werenfridus, maar de kerk in Medemblik hoofdkerk van de regio wordt. En dus zijn gelovigen uit het dorp voor diensten aangewezen op de Heilige Martinuskerk, 10 kilometer verderop.

Het past in het weinig florissante beeld van de laatste jaren. Waarin voorzieningen en ondernemers het moeilijk hebben, of verdwijnen. Er wordt al snel met de beschuldigende vinger gewezen naar het gemeentehuis in Wognum. Want sinds de fusie in 2011 is het er allemaal niet beter op geworden, zo luidt de opinie in het dorp. "Ik spreek zoveel mensen die zeggen: 'waren we maar op onszelf gebleven'. Wervershoof was een welvarende gemeente", weet Dorpsraad-bestuurslid Bram Visser.

Geliefde Zeehoek

Ria Bijman-Bakker is als inwoner bezorgd over de staat van haar dorp. Ze vreest een leegloop. "Alles gaat weg en er blijft helemaal niets meer over. Ik denk dat ze in Wognum amper weten waar Wervershoof ligt. Het stopt bij de dijk in Medemblik, en dan houdt het op."

Ze kan er nog steeds niet over uit dat haar geliefde zwembad De Zeehoek sluit over enkele maanden de deuren. Voorgoed. Wekelijks houdt ze haar spieren in het bad soepel, al meer dan 25 jaar. "Er zou hier al in 2021 een nieuw zwembad staan. Daar is een hamerstuk op gegeven door de gemeente, er was 7 miljoen beschikbaar. Dat is allemaal weg en wij staan met lege handen." Eerder deze week werd bekend dat de politiek inzet op een nieuw doelgroepenbad in het dorp.