Motorrijder gewond naar ziekenhuis gebracht na aanrijding met taxi op Stadhouderskade

Op de kruising van de Stadhouderskade en de Hobbemakade heeft vanavond een aanrijding plaatsgevonden tussen een taxi en een motor. De motorrijder is met onbekend letsel overgebracht naar het ziekenhuis.

Het incident gebeurde vanavond rond 20.30 uur. Op foto's is te zien dat de voorkant van de taxi flink beschadigd is, datzelfde geldt voor de motor. Na het ongeluk werd onder meer een traumahelikopter opgeroepen.

Volgens de politie is de helikopter daadwerkelijk geland, maar de motorrijder is uiteindelijk in een ambulance naar het ziekenhuis gebracht. De politie doet ter plekke onderzoek naar de toedracht van het ongeluk.