Zaanse Burgemeester stopt direct met TikTok en wil dat alle ambtenaren de app wissen

Jan Hamming zou het liefst zien dat alle medewerkers van de gemeente Zaanstad de app van hun werktelefoon halen. "Ze hebben vandaag het bericht gekregen met het vriendelijke verzoek om die app te verwijderen van hun gemeentetelefoon", zegt hij donderdagavond tegen NH Nieuws. Hamming gaat de ambtenaren niet controleren. "Ik ga ervan uit dat de medewerkers het netjes opvolgen."

"Het bericht vanuit het ministerie deze week is ondubbelzinnig, dat we echt dienen te stoppen met het gebruik van Tiktok", zegt hij over zijn beslissing. "Het is het dringende advies aan gemeenteambtenaren om datzelfde te doen en aan overheidsdienaren elders in het land. Dat betekent ook dat ik daar verantwoordelijkheid in voel en neem."

De app, waar korte video's op te zien zijn, ligt onder vuur omdat het moederbedrijf Chinees is. Het wordt door de overheid gezien als een 'spionagegevoelige' app. Nederland is niet het eerste land dat maatregelen neemt tegen de Tiktok. Eerder deze maand werd de app verboden in het Verenigd Koninkrijk en België.

Contact met jongeren

De burgemeester van Zaanstad werd eerder al gevraagd om met het gebruik van de app te stoppen. "Mijn ervaring is wel dat we heel veel jongeren en kinderen hebben kunnen bereiken met dit medium", vertelt hij. "Ik vind elke keer toch dat je bij de doelgroep moet zijn. Dat betekent dat je erop af moet en hen moet opzoeken."

Hamming heeft de app intussen van zijn telefoon gehaald vindt het jammer Tiktok niet meer te kunnen gebruiken. De afweging om de app te verwijderen heeft met name te maken met de, aankomende, regelgeving. "Het was ook allemaal nog in onderzoek, en het was nog niet zo stellig zoals dat nu is gedaan. Maar tot die tijd vind ik echt dat je alles moet doen om in contact te blijven met onze kinderen en jongeren. En dat is ons ook gelukt."

De burgemeester geeft niet op. "We gaan weer op zoek naar nieuwe manieren om in contact te blijven met de jeugd. Dat is cruciaal, dat een burgemeester continu in contact is met de jeugd." Hij probeert de jongeren niet alleen online te vinden. "Je kan er natuurlijk ook op af. Ik probeer elke week een school te bezoeken."