Dief steelt spullen uit Zaanse speelgoedwinkel, wordt even verderop aangehouden

Een dief heeft vanmiddag rond 15.15 uur iets gestolen uit een speelgoedwinkel aan de Hermitage in Zaandam. Toen hij daarop aangesproken werd, werd de man agressief. Hij is aangehouden.

Een woordvoerder van de politie laat weten dat de dief goed te zien was op camerabeelden van de winkel. "Daardoor konden we een duidelijk signalement op Burgernet zetten. Even verderop kwamen agenten hem tegen, toen is hij aangehouden."

Op dat moment had de verdachte alle gestolen spullen nog bij zich. "Die worden teruggebracht naar de winkel", laat de woordvoerder weten. Bij de diefstal is iemand licht gewond geraakt. Hij hoefde niet naar het ziekenhuis.