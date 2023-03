Sporten met een beperking zit in de lift in West-Friesland: maar is er wel genoeg aanbod?

Gymnastiek Vek-Wik uit Enkhuizen ziet het aantal sporters met een verstandelijke beperking gestaag toenemen. Goed nieuws, maar ze zijn ook de enige vereniging die deze gymlessen verzorgt in West-Friesland. Dus is er wel genoeg aanbod?

Hans de Vries is initiatiefnemer van de gymlessen voor mensen met een verstandelijke beperking. "Het is goed voor de motoriek en we vinden dat iedereen moet kunnen sporten." Half augustus is de vereniging begonnen met gymlessen op de maandagavond, en niet zonder succes.

Inmiddels is er gestart met een tweede groep, speciaal voor de jeugd op de woensdagmiddag. Via onder meer social media probeert hij het verder onder de aandacht te brengen. "Je moet blijven zeuren", vertelt hij lachend. "We zijn in januari begonnen met twee jeugdleden en twee leskrachten. Een maand later zijn het er al vijf."

Enige aanbieder van gymles

De Vries zou graag met andere verenigingen in de regio willen samenwerken om het aanbod uit te breiden. "Maar we moeten niet elkaar stuk maken door allemaal een beetje te gaan doen." Een mening die Nicolette Bijlsma van Team Sportservice West-Friesland deelt.

"Je wil niet dat er bijvoorbeeld vlak bij elkaar clubs G-voetbal gaan aanbieden. Dan creëer je een te groot aanbod voor de doelgroep." De organisatie helpt mensen de juiste sporten te vinden, maar ook verenigingen om in contact met sporters te komen. Vorig jaar kregen meer dan 50 mensen een sportadvies.

Volgens Bijlsma is er een groot en divers aanbod in West-Friesland. 163 verenigingen bieden sporten aan voor mensen met een beperking. "Vek-Wik is bekend met gymles. Maar in Hoorn is één van de weinigen waar je kan hockeyen. Skeeleren bij Radboud in Medemblik, en de Zouaven in Grootebroek is groot met G-voetbal."