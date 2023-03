Ronald Koeman schrok zich een hoedje vanochtend en blijft weg bij kipkerrie-verhaal

Joey Veerman, Matthijs de Ligt, Sven Botman, Cody Gakpo en Bart Verbruggen moesten vanochtend afhaken bij Oranje. "Ik schrok wel van het berichtje van de dokter dat er vijf jongens ziek waren. Ik zag Joey Veerman nog net zitten. Die zat op een taxi te wachten. Sven Botman was net weg. En dan moet je schakelen."

Na het wegvallen had Oranje ineens nog maar twintig spelers, waarvan twee keepers. "Ik vond het niet nodig om terug te gaan naar 25 spelers. Met Stefan de Vrij en Ryan Gravenberch erbij hebben we nu alle posities dubbel bezet." Ook keeper Kjell Scherpen werd nog aan de selectie van Oranje toegevoegd.

Kipkerrie

Koeman wil niet ingaan op de suggesties dat het virus bij kipkerrie vandaan komt. De spelers hebben gisteravond in het hotel in Zeist gegeten en een groep van vijf had buikgriepklachten. Aanvoerder Virgil van Dijk had ook daarvan gegeten, maar heeft nergens last van. Koeman wil ook weg blijven van het idee dat de kipkerrie de boosdoener is, want volgens de bondscoach waren enkele leden van de technische staf dinsdagavond al niet lekker.

Het Nederlands elftal speelt morgenavond in Parijs tegen Frankrijk. Om 20.45 uur wordt er aftrapt in het Stade de France in de eerste EK-kwalificatiewedstrijd. Maandag neemt Oranje het op tegen Gibraltar.