Agente verklaart wisselend over verkrachting bij station en bewijs ontbreekt: chef gaat vrijuit

Een 54-jarige oud-teamchef van de politie Haarlemmermeer hoeft niet de gevangenis in voor verkrachting van een vrouwelijk hoofdagente. Het Openbaar Ministerie eiste eerder deze maand drie jaar cel, maar de rechtbank vindt dat er te weinig bewijs is.

Beiden verklaren dat de ander het initiatief nam om seks te hebben. Volgens de vrouwelijke agent vertelde haar baas dat hij verliefd op haar is, moest ze hem pijpen en zoende en vingerde hij haar vervolgens onder dwang. In zijn versie van het verhaal ging de agente over de schreef en sprak hij haar daarop aan.

De rechter weegt het feit dat de vrouw op cruciale punten onvolledig en wisselend heeft verklaard zwaar mee in het vonnis. De 54-jarige man uit Almere zou zich de bewuste dag in 2019 door de hoofdagente naar NS-station Hoofddorp hebben laten rijden. Daarna zou ze, mogelijk onder dwang, door zijn gereden naar een afgelegen industrieterrein.

Niet bewezen

De rechtbank vindt de verklaringen die de vrouw op verschillende momenten heeft afgelegd te veel van elkaar verschillen. In een eerste verklaring zou ze niks hebben gezegd over het herhaaldelijk zoenen en dat de man haar tegen haar wil in gevingerd zou hebben. Hier kwam zij pas in latere verklaringen mee.

Als de vrouw steeds dezelfde versie van het verhaal had verteld, was de politiechef volgens de rechtbank overigens ook niet veroordeeld. "Dan was er in deze zaak onvoldoende steunbewijs." Een getuige verklaarde dat de vrouw die avond terugkwam met betraande, roodomrande ogen en haar haar in de war, maar de rechtbank zegt dat daar ook een andere oorzaak voor zou kunnen zijn, zoals de boze afwijzing die zij volgens de politiechef zou hebben gekregen.