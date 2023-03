Weggeefwinkel in Oostzaan zoekt nieuwe plek: "Doodzonde als dit verdwijnt"

Het loopt sinds de opening in december storm bij de weggeefwinkel in Oostzaan. Niet alleen voor spullen, maar ook voor een kop koffie of soep, een maaltijd, een taalcursus of hulp bij gemeentelijke aanvragen. "Omdat de drempel hier laag is, stappen mensen hier makkelijk binnen", zegt vrijwilliger Paul Flens. "Het zou doodzonde als dit verdwijnt, omdat we het pand uit moeten." En dat is al snel, na augustus wordt het gesloopt.

Zo'n 15 vrijwilligers houden de boel draaiende. De winkel is in de garage en in de riante woonkamer zijn verschillende tafels om gezellig aan te kletsen of aan te werken, zoals met de taallessen. Ook lekker chillen op een van de banken is mogelijk. "Het leuke is dat er zelfs een groep jongeren regelmatig komt om pannenkoeken te eten", vertelt Paul Flens.

De gepensioneerde ondernemer geeft vandaag Nederlandse les aan een jonge Spaanse vrouw. "Ik probeer ook vooral mensen te helpen die moeite hebben om bij de gemeente aan te kloppen voor allerlei regelingen. We zijn in Nederland goed in bureaucratie en hebben overal een loket voor, maar hier doen we daar niet aan."

Debby van Ingen, is een van de initiatiefnemers en projectleider. "Ik weet zelf heel goed hoe slecht je het kunt hebben. Dat je geen geld meer hebt om rekeningen te betalen, kleding- of eten kunt kopen. Ik heb het nu goed, maar zal het nooit vergeten."

Tekst gaat door onder de foto.