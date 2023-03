Dubbel gevoel voor Milou na uitspraak muziekleraar: 'Afsluiting voor mij, maar niet voor het probleem'

Veel vertrouwen in de politie en het rechtssysteem had Milou niet, toen ze vorig jaar aangifte deed van ontucht tegen de populaire Beverwijkse muziekleraar Jean-Claude V. Uiteindelijk is ze trots voor zichzelf en anderen dat ze doorgezet heeft. Dat er vandaag uitspraak was in de zaak, is toch wel een opluchting: "Ik was nu toch steeds weer met hem bezig, nu kan ik meer met mezelf bezig."

Milou, een vrouw van begin twintig, klinkt verkouden aan de telefoon: "Ik werd maandag ineens ziek wakker. Toen had ik ook koorts, die is nu gelukkig wel over." Kan dat misschien met spanning te maken hebben, rondom de uitspraak vandaag? "Ik had er eerder niet zo over nagedacht, maar misschien wel. Rondom de zittingen had ik steeds weinig energie en was ik soms ook een beetje ziek."

Of het al echt weer goed met haar gaat, vindt Milou 'lastig te zeggen'. Therapie helpt haar wel enorm: ze klinkt verder heel nuchter als zij praat over hoe ze de afgelopen tijd beleefd heeft. "Dat heb ik tijdens EMDR geleerd, om er een beetje als derde persoon tegenaan te kijken. Dan lukt het me soms erover te praten."