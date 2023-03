Beverwijkse vrijmarkt terug waar hij hoort: 'gezelligste dag van het jaar' weer op de Breestraat

Het was jarenlang het epicentrum van de Oranjefeesten in de IJmond: de vrijmarkt aan de Breestraat in Beverwijk. Totdat 6 jaar geleden dat niet meer kon. De IJmondse winkelstraat werd verbouwd en er moest worden uitgeweken naar een alternatief; de parkeerplaats voor het gemeentehuis. Nu keert de rommelmarkt met de kleedjes terug naar de Breestraat. Tot groot plezier van de Beverwijkers én de ondernemers.