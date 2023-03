Verkiezingsuitslag per wijk: BBB grootste in landelijk Noord en Weesp

De BoerBurgerBeweging (BBB) heeft in landelijk Noord en in Weesp de meeste stemmen gekregen tijdens de Provinciale Statenverkiezing. De totale opkomst was met 51,5 procent lager dan die van vier jaar geleden, toen was dat 53,2 procent. In de K-buurt in Zuidoost was de opkomst het laagst, met elf procent.

Dat blijkt uit gedetailleerde cijfers die de gemeente gedeeld heeft. Eerder werd een opkomst van 52,7 procent gemeld. De gemeente noemt een storing in de StembureauApp op de dag van de verkiezingen als reden voor dat verschil. Het leek daardoor alsof meer mensen hadden gestemd dan dat uiteindelijk gebeurde. Landelijk was de opkomst dit jaar 58,3 procent. Tekst gaat verder onder kaartje.

Gemeente Amsterdan, O&S

In de K-buurt in Zuidoost was de opkomst het laagst, met slechts elf procent. Ook in de H-buurt in dat stadsdeel was de opkomst laag, met veertien procent. Wel was de opkomst in het nabijgelegen Bullewijk maar liefst 155 procent. Het zou dus kunnen dat veel mensen uit de H- en de K-buurt in die wijk of in een andere wijk hun stem uitbrachten. Tekst gaat verder onder kaartje.