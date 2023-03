Werkstraf voor Callantsoogse die dronken een 16-jarige jongen aanreed en doorreed

De rechter oordeelt dat de vrouw vorig jaar februari 'zeer onvoorzichtig en onoplettend' is geweest. V. was de avond ervoor bij kennissen geweest en had daar bijna vier keer te veel gedronken dan was toegestaan. Op de terugweg naar huis reed ze op de Duinroosweg in Callantsoog de 16-jarige jongen aan die toen op straat stond te praten met een vriend.

Door de klap vloog hij elf meter door de lucht en kwam met zijn hoofd tegen een geparkeerde auto aan. Hij lag enige tijd in coma, had een hersenschudding, een schedelfractuur en een gecompliceerde breuk in zijn elleboog. Nog altijd ervaart hij de gevolgen van het ongeluk.

Lopen

Waarom de vrouw die avond in de auto was gestapt, en niet was gaan lopen, wist ze zelf ook niet. "Ik stap normaal nooit met drank op achter het stuur", zei ze twee weken geleden op de zitting. "Ik doe alles lopend. Bovendien is mijn huis dichtbij, ik had makkelijk kunnen lopen."

De rechter verweet haar niet alleen het ongeluk en het feit dat ze met alcohol op achter het stuur was gaan zitten, maar ook dat ze na het ongeluk niet was blijven staan en naar huis was gereden. Omstanders hadden haar geprobeerd tegen te houden, maar ze luisterde niet.

Ingevorderd

Haar rijbewijs was ze al kwijt, en die zal ze nog langer moeten missen. Naast de werkstraf van 240 uur heeft de rechter ook haar rijbewijs voor in totaal vier jaar ingevorderd. Dat is anderhalf jaar langer dan het Openbaar Ministerie twee weken geleden eiste.

Verder heeft ze een gevangenisstraf van vier maanden opgelegd gekregen, die niet zal worden uitgevoerd als ze binnen nu en twee jaar niet weer de fout in gaat. Dat lijkt niet waarschijnlijk: V. gaf tijdens de zitting al aan dat ze intussen helemaal is gestopt met drinken.