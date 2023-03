Schimmel en lekkage eindelijk aangepakt: Na 30 jaar krijgt Cornelis weer een droge ligplek

De gemeente Haarlem trekt 230.000 euro uit voor een grote opknapbeurt van het Archeologisch Museum op de Grote Markt in Haarlem. Stadsarcheoloog Anja van Zalinge is blij met het geld: "We gaan het museum compleet nieuw inrichten, we halen de presentatie naar deze tijd."

"Het museum is ook echt gericht op kinderen", zegt de stadsarcheoloog, "Het is mooi om te zien dat ze vaak in gezelschap van opa en oma weer terugkomen om hen het museum te laten zien."

Cornelis is één van de bezienswaardigheden in het museum. Het is een Haarlemmer die rond 1450 leefde. Zijn botten werden gevonden bij opgravingen op de Botermarkt.

In het kleine, maar interessante museum laat een van de vrijwilligers zien dat het groot onderhoud ook echt hard nodig is. Zo is de grote vitrine waarin Cornelis ligt, aangetast door vocht. "Kijk, hier uit deze boog in het plafond druppelt het soms."

Van Zalinge houdt nog wel een kleine slag om de arm: "De gemeenteraad moet nog akkoord gaan met het voorstel, maar daar heb ik wel vertrouwen in. Het museum zit sinds 1991 in de kelders van de Vleeshal en eigenlijk is er de afgelopen dertig jaar niets meer aan de inrichting gedaan."

De problemen met schimmel en vocht moeten als eerste worden verholpen. "Dat is beter voor onze vrijwilligers, straks voldoen we aan de arbo-regels en de milieu-eisen. We zorgen er ook voor dat het museum beter toegankelijk wordt. We hebben nu de kans om dat allemaal aan te pakken", zegt Anja van Zalinge.

Volgens de stadsarcheoloog wordt de aanstaande verbouwing een kroon op het werk. "Andere musea passen hun presentatie iedere vijf jaar wel aan, wij hebben er dertig jaar over gedaan. We gaan de inrichting naar deze tijd halen. Maar de elementen die we koesteren, willen we wel bewaren. We mogen trots zijn: met een beperkt budget trekken we jaarlijks toch mooi 15.000 bezoekers."

Naast het opnieuw inrichten van de vitrines komt er ook een nieuwe educatieve ruimte in het Archeologisch Museum. Van Zalinge: "Daarin besteden we extra aandacht aan de moderne onderzoekstechnieken in de archeologie. Het is zo leuk om de geschiedenis van de plek waar je woont, te ontdekken."

Planning

Cultuurwethouder Diana van Loenen sluit zich bij die woorden aan. "Voor veel schoolkinderen in Haarlem is dit museum de eerste keer dat ze oog in oog staan met de geschiedenis van de stad. Het museum moet straks weer jaren vooruit kunnen."

Als de gemeenteraad akkoord gaat met de subsidie aan het Archeologisch Museum, wordt eerst een ontwerp gemaakt. Voor de verbouwing moet het museum een paar maanden dicht. Als het allemaal volgens planning loopt, kan het vernieuwde museum begin 2024 weer open.