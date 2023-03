Action begon klein in Enkhuizen, nu miljardenbedrijf: "Het wordt steeds drukker"

Wat begon als een kleine winkel in Enkhuizen is uitgegroeid tot een van de snelstgroeiende winkelketens van Europa: Action. Vandaag kwamen de daverende jaarcijfers van de prijsvechter naar buiten. Nooit eerder was de keten zo succesvol, ze opende een recordaantal winkels en behaalde een brutowinst van 1,2 miljard euro. NH Nieuws vroeg winkelende mensen in Huizen hoe zij dit succes kunnen verklaren.