Andijkse band genomineerd voor Hollywood Independent Music Award

Goed nieuws voor JVT Band uit Andijk. De band is genomineerd voor de 'Hollywood Independent Music Awards'. Het gaat om twee nummers van hun album 'Southern Comfort'. De uitreiking van de awards vindt plaats op 17 augustus in Hollywood.

"Het gaat heel spannend worden", vertelt Jeroen van Tuijl in de radiostudio bij WEEFF. Hij vergelijkt de awards met een Grammy Award, maar dan voor artiesten die niet verbonden zijn aan een platenlabel. "Echt voor zelfstandige muzikanten dus."

De bluesrock band is opgericht door Van Tuijl en bestaat momenteel uit Jeroen zelf op gitaar en zang, Claudio Guliker op basgitaar en Paul Slaman op drums. De band heeft een eigen studio in Andijk, waar een deel van hun album 'Southern Comfort' is opgenomen. Een ander deel van het album is opgenomen in Phoenix, in de SoundVision Studios van Michael Beck.

Bekijk hieronder het interview met Jeroen van Tuijl. Tekst gaat na de video verder.

De nominaties zijn voor de nummers 'Blue Moon Shines' en 'A Light In The Distance' van het vierde album van de band. Het laatstgenoemde nummer is geschreven door gitarist Tommy Stillwell. "Officieel staat de nominatie dus op zijn naam, omdat hij de rechten bezit van het nummer", laat de band weten.

Op de samenwerking met Stillwell is de band trots: "Tommy tourt op het moment met Shaun Murphy, die voorheen zangeres was bij onder andere Eric Clapton, Meat Loaf, Little Feat en Bob Seger om er maar een paar te noemen."

Van Andijk naar Hollywood

"De muziek die wij maken slaat in Amerika heel goed aan", vertelt Tuijl. De band treed sinds 2013 regelmatig op in Amerika en heeft daar veel muzikanten leren kennen. In augustus gaan ze samen met Stillwell een paar optredens doen in Amerika, gevolgd door de uitreiking van de 'Hollywood Independent Music Awards'.

"Om eerlijk te zijn weet ik niet eens wat wij precies kunnen winnen", lacht Tuijl. "Maar ik zie wel oud-winnaars die nu hele grote shows doen." De nominatie is nu in ieder geval al een mooie internationale opsteker voor de band en wie weet gaan ze wel naar huis met de award.