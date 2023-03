Roode Steen in Hoorn wordt 'dynamisch' afgesloten, grote terrassen mogen blijven

De Roode Steen in Hoorn wordt vanaf 1 april deels gesloten voor verkeer, om zo meer ruimte te geven voor grotere terrassen. Dat heeft de gemeente vandaag bekendgemaakt. Het verkeersverbod geldt van 11.00 uur 's ochtends tot de volgende ochtend 6.00 uur.

De gemeente Hoorn heeft een nieuw terrassenbeleid opgesteld, omdat de oude uit 2017 niet meer voldoet aan de eisen en wensen van horecaondernemers en bezoekers. Door het nieuwe beleid hoopt de gemeente meer levendigheid te creëren in de binnenstad.

De verruiming voor terrassen is niet nieuw. Tijdens de coronacrisis waren er ook grotere terrassen, zodat er meer afstand tussen de bezoekers was. Gemeente en horeca kijken hier positief op terug. "De verruiming is vanuit verschillende invalshoeken bij de gemeente bekeken", licht de gemeente toe. "Zoals verkeer, veiligheid, toezicht, erfgoed en stadsbeheer. Afgezien van een enkel incident hebben de terrassen niet voor grotere problemen gezorgd. Binnen het beleid is ook gekeken naar maatwerk."

Dynamische afsluiting

De Roode Steen in Hoorn wordt van 1 april tot 1 oktober gedeeltelijk afgesloten voor verkeer. Dit verbod geldt van 11.00 tot 6.00 uur de volgende dag. In de tussentijd kan de horeca bevoorraad worden. "Op deze manier bevorderen we de veiligheid van terrasbezoekers en voetgangers", aldus de gemeente.

Voor de terrassen op de Oude Doelenkade geldt dat de stoep breder gemaakt moet worden. Tijdens de pandemie stonden deze terrassen op de stoep en deels op de parkeervakken. De gemeente vindt dat dit zorgt voor onveilige situaties. "Ze staan dan te dicht bij de rijbaan. Het vergroten van de stoep draagt bij aan de kwaliteit van de straat, het wandelen aan de kade en de leefbaarheid van de stad."

Aanzicht terrassen

Ook de plekken waar vrachtwagens kunnen laden en lossen moet verbeterd worden, omdat dit gevolgen heeft voor de parkeermogelijkheden. De gemeente overlegt dit met bewoners en ondernemers. Bewoners hebben hier namelijk al langere tijd hun zorgen over geuit.

Naast het vergroten van de terrassen wil de gemeente ook zorgen voor een beter aangezicht. "Daarom zijn dan ook uitgangspunten voor de kleur en het materiaal gegeven. Op pleinen willen we het open karakter behouden", zegt een woordvoerder, "waardoor losse elementen als plantenbakken en schermen niet worden toegestaan. Op andere plaatsen kijken we of het onder voorwaarden wel mogelijk is om deze te plaatsen."

Bewoners Achterom

Hoewel de gemeente en horecaondernemers tevreden zijn over de uitbreiding en het verbod, is niet iedereen enthousiast over het afsluiten van de Roode Steen. De bewoners van de Achterom in Hoorn klagen over een grotere verkeersoverlast, aldus lokale partij Fractie Tonnaer. Het verkeer dat normaal gesproken over het plein kan moet nu via deze weg.

Bewoners die bij drempels wonen geven aan dat veel auto's hier te hard overheen rijden, aldus de lokale partij. Daarnaast is het snelheidsbord moeilijk te lezen. Fractie Tonnaer heeft hier vorige maand vragen over gesteld aan het Hoornse college.