Vrouw met spoed naar ziekenhuis na botsing op N244 bij Zuidschermer

Bij een ongeval op de N244 ter hoogte van de Westdijk in Zuidschermer is een vrouw vanmiddag gewond geraakt. Er waren meerdere auto's betrokken bij het ongeluk.

De aanrijding vond vlak voor het middaguur plaats. Een woordvoerder van de politie vertelt aan NH dat er in totaal drie auto's betrokken waren bij het ongeluk.

Nog veel onduidelijk

De vrouw is met spoed naar het ziekenhuis vervoerd. Over haar verwondingen kon de politie nog niets zeggen. Het is niet bekend of er ook andere betrokkenen naar het ziekenhuis moesten.

Ook de toedracht van het ongeval is nog niet duidelijk. De Verkeersongevallenanalyse doet onderzoek. De weg was een tijdje in beide richtingen afgesloten, maar is inmiddels weer open.