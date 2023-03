Sen (18) wil de beste worden in autoracen, maar heeft daar wel sponsoren voor nodig

Hij is nog maar achttien lentes jong, maar niet bang om met meer dan 100 kilometer per uur over de baan te gaan: Sen Roodenburg is dol op autoracen en wil graag de top bereiken. De Krommenieër is al flink op weg, want hij mag doordat hij kampioen is geworden in een hogere klasse rijden. Sen: "Ik denk dat je vooral veel doorzettingsvermogen nodig hebt en heel graag moet willen winnen."

Sen (18) wil in zijn nieuwe klasse ook kampioen worden - NH Nieuws

Vanaf jongs af aan is Sen met de autosport bezig en hij wil dan ook de allerbeste worden. Hij zou, ondanks dat hij geen Formule 1 wil rijden, het liefst tegen Max Verstappen willen racen. "Die jongen is gewoon bizar goed. Hij kan letterlijk in alles hard rijden, zelfs in een tractor zou hij sneller rijden dan een boer denk ik. Dus dat is niet normaal."



Voorlopig rijdt Sen nog op een ander niveau, maar om de allerbeste te worden, gaat hij dit jaar wel een stapje omhoog. "We konden in de Ford Fiesta blijven rijden, maar dat had niet echt zin, want ik was al kampioen geworden", legt Sen uit. Hij gaat daarom nu in de BMW M2 Cup rijden. Sen heeft al heel wat prijzen op zijn naam staan. Tekst gaat door onder de video.

Sen heeft al heel wat prijzen op zijn naam staan - NH Nieuws / Kim Koghee

Zijn ultieme droom is om Le Mans te winnen. Dit is één van de oudste en grootste autoraces van de wereld. "Het is een uitgesproken droom, maar wel iets wat ik zou willen, want dan ben je het hoogste van het hoogste qua autoracen." Dromen waarmaken Voor kinderen die ook willen racen heeft hij wel wat tips: "Ik zou eerst een beetje rondkijken. Laagdrempelig beginnen. Dan kan je denken aan huurkarts en lessen." Zo is de 18-jarige zelf ook begonnen. Het is volgens hem een kwestie van doen, want na het karten kun je volgens hem doorstromen. "Zo kan je er een beetje inrollen. Je moet gewoon doen wat je leuk vindt en als je het net als ik heel leuk vindt, dan moet je het vooral gewoon doen. En ik support het alleen maar." Om de top te bereiken oefent Sen thuis veel in de simulator. "Het verveelt nooit", zegt hij gefocust terwijl hij een rondje over de baan doet. Op deze manier wil hij de baan zo goed mogelijk leren kennen. Daarnaast zijn er testdagen voor het begin van een seizoen. Ook gaat hij naar vrije trainingen en wil hij zo fit mogelijk blijven, dus een sportschoolbezoek hoort ook bij zijn trainingsschema. Sen: "Racen heeft prioriteit, dus als ik een racedag heb doordeweeks, dan kan ik niet naar school." Om de top te kunnen bereiken, moet je volgens de Krommenieër dan ook vol doorzettingsvermogen zitten en 'heel graag willen winnen'. Geld Toch kom je er niet met alleen een portie discipline. De sport is niet goedkoop. Sen zoekt daarom nog sponsoren. Op dit moment is de helft van het benodigde bedrag binnen. Zonder het resterende deel, zal hij zijn droom om de allerbeste te worden, moeten opgeven. Sen: "Zonder geld kan je niet racen."

BMW waar Sen in gaat racen Marc Roodenburg

6-jarige Sen in de kart Marc Roodenburg

Ford Fiesta, waar Sen kampioen in is geworden Marc Roodenburg