Opnieuw netten bij Feyenoord-Ajax, tv-kijkers krijgen wel vrij zicht

Net als bij de vorige editie van de Klassieker in De Kuip in Rotterdam zullen er netten opgehangen worden. Uit angst voor supporters die voorwerpen op het veld gooien, wordt de maatregel opnieuw genomen bij de wedstrijd Feyenoord-Ajax.

Bij de vorige wedstrijd tussen Feyenoord en Ajax was er veel te doen over het standpunt van de tv-camera's. Mensen die de wedstrijd voor de buis keken, zagen voor een groot deel de netten staan, waardoor het zicht beperkt was. Daar is nu rekening mee gehouden, want de Olympiazijde van De Kuip wordt bespaard van de netten. Dat is de kant waar de tv-camera's staan.

Op woensdag 5 april staan Feyenoord en Ajax tegenover elkaar in de halve finale van de KNVB-beker. De winnaar speelt de finale tegen de winnaar van Spakenburg tegen PSV. Afgelopen weekend moest Ajax even pas op de plaats maken na de 3-2 nederlaag tegen Feyenoord in de eigen Johan Cruijff Arena.

