Ze springen veel, zijn stuntelig en extreem aaibaar: de pasgeboren lammetjes van schaapsherder Marijke Dirkson in Burgerbrug. Ze heeft wel duizend lammetjes en samen met hun moeders zorgen zij voor een hoop drukte in de stal. De geboortegolf is nog volop gaande, wordt er zo misschien weer eentje geboren? NH Nieuws is van 09.00 tot 13.00 uur live in Marijkes stal, kijk hier mee.