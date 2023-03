Honden Zoekgroep Hoorn actiever dan ooit: deze maand drie honden vermist

De vrijwilligers van Honden Zoekgroep Hoorn hebben het druk. Na maandenlang geen vermiste honden te hebben gehad in de omgeving, is het nu drie keer raak. Het team zet zich met man en macht in. "We blijven ons altijd inzetten tot de hond terecht is", zegt vrijwilliger Marion.

NH Nieuws / Chantal Bos

Na een lange tijd van stilte komen er deze maand allerlei berichten binnen over honden die vermist zijn geraakt. Het team, bestaande uit vijf vrijwilligers, zoekt de omgeving van West-Friesland sinds 2016 af op zoek naar de vrolijke viervoeters. Met behulp van drie speurhonden weten ze vermiste honden en katten terug te vinden. Ongeacht de uitkomst, de vrijwilligers zullen tot het bittere eind blijven zoeken. "We krijgen vaak tips binnen, dan zijn we zo snel mogelijk ter plekke om te helpen", vertelt Marion.

Reddingsactie Deze maand is er, van de drie vermiste honden, maar één levend teruggevonden. De zoektocht naar zwarte poedel Charley is nog gaande. Saffie, de hond die levend terug is gevonden, werd helaas in een slechte toestand aangetroffen. Gebeten door vier pitbulls is het teefje zwaar gewond geraakt. De ondersteuning van baasjes hoort bij het werk van de vrijwilligers. "Het baasje van Saffie helpen we nog steeds. Binnenkort gaan we samen aangifte doen", legt Marion uit. Wanneer een hond nog vermist is sturen de vrijwilligers veel updates naar de gespannen eigenaren. Naar Charley, die in omgeving Kersenboogerd vermist is geraakt, is van de week een zoektocht gestart. De drie verschillende speurhonden hebben, apart van elkaar en op andere dagen, een spoor gevonden die naar het water leidt. Donderdagmiddag is het team het water op gegaan met een rubberboot. Deze zoekactie heeft helaas tot niks geleid, het hondje is nog steeds zoek.