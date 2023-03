Duizenden woningen rond Beverwijkse Bazaar, maar ook voor Jan Modaal?

Er moet een gloednieuwe woonwijk met vierduizend huizen verrijzen rond De Bazaar in Beverwijk. Het plan ligt er, maar of het ook haalbaar is gaat nu onderzocht worden. De initiatiefnemers zijn enthousiast, maar het plan roept daarbuiten de nodige vragen op. Hoe gaat het er allemaal concreet uitzien, wanneer en voor wie eigenlijk? Tijd voor vijf prangende vragen aan de initiatiefnemers.

Jasper Leegwater / NH Nieuws

Het college van b en w heeft onlangs groen licht gegeven voor het zogenaamde haalbaarheidsonderzoek. Daaruit zal moeten blijken of dit bouwproject wel van de grond komt, waar eerdere grote projecten binnen de gemeenten strandden. Het is allemaal heel ambitieus, het plan voorziet niet alleen in woningen, maar ook in horeca en sportvoorzieningen. Het heet dan ook niet voor niets 'Bazaar Stad', een nieuwe wijk dus in de nabijheid van de haven. De vragen worden beantwoord door de gemeente en de initiatiefnemers De Bazaar en projectontwikkelaar Heijmans.

Blijft de Bazaar in dit plan gewoon bestaan? Zeker, maar de iconische Bazaar, de zwarte markt in Beverwijk, moet er straks heel anders uit gaan zien, als het aan directeur George Zapantoulis ligt. Niet dat de de overdekte markt weggaat - juist niet. De Bazaar moet het middelpunt worden van een bruisende wijk: Bazaar Stad. Zapantoulis en projectontwikkelaar Heijnen willen drie- tot vierduizend woningen bouwen op de huidige grote parkeerplaatsen 0 en 1. dat niet alleen, er komen scholen, stadstuinen, een theater en een bioscoop, naast horeca en sportgelegenheid. Voor een grote parkeergarage werd in november nog een geschikte plek gezocht. Tekst loopt door onder de impressies van Bazaar Stad

Maquette van 'Bazaar Stad' Jasper Leegwater / NH Nieuws

Plannen voor Bazaar Stad Jasper Leegwater / NH Nieuws

Plannen voor Bazaar Stad Jasper Leegwater / NH Nieuws

Plannen voor Bazaar Stad Jasper Leegwater / NH Nieuws

Mooie plannen, maar komen er ook huizen voor de kleinere beurs? Bazaardirecteur Zapantoulis heeft één motto duidelijk voor ogen: “We zijn er voor het volk”. Andere geïnteresseerde projectontwikkelaars dan Heijmans wilden volgens hem dure panden bouwen, maar dat past volgens de directeur totaal niet bij de sfeer rond De Bazaar. "Die trekt toch een publiek aan met een kleine portemonnee." Voor je rust moet je er straks dan ook niet komen wonen, zegt hij. Er moeten jongeren komen die houden van de levendigheid van De Bazaar en alleenstaanden die genieten van de sociale contacten. Zapantoulis: "Het is geen plek voor gezinnen die een rustig plekje kiezen, het is eerder voor de Jan Modaal die op zoek is naar een woning met een stedelijk karakter." De directeur ging juist met ontwikkelaar Heijmans in zee omdat 'dat die als enige partij de identiteit van De Bazaar goed begreep en ook een mooie samensmelting voorstelde tussen werken, ontmoetingen en De Bazaar.' Ook de gemeente heeft er nog iets over te zeggen: het is volgens hen de bedoeling dat de huizen voor mensen van binnen en buiten de IJmond zijn, met 'een significant deel betaalbare woningen' En: "Het wordt eveneens een mix als het gaat om sociale huur, middenhuur en vrije sector huur en koop."

Mooie plannen, maar grote bouwprojecten hebben in Beverwijk ook tot grote mislukkingen geleid. Waarom zou dit plan wél kunnen lukken? Aan behaalde resultaten in het verleden zal het niet liggen: een ander pluspunt van Heijmans, voor zowel De Bazaar als de 'contente' gemeente, is dat het bedrijf al veel vaker grote bouwprojecten van de grond heeft laten komen. Maar de gemeente blijft ook voorzichtig: "Er is nu sprake van een visie, een ambitie", zegt een woordvoerder. "De haalbaarheidsstudie door Heijmans in samenwerking met de gemeente zal moeten uitwijzen of deze ambitie haalbaar is. En zo ja, in welke vorm."

De grond onder Bazaar Stad ligt dicht bij de haven en de snelweg, is dat wel een geschikte plek om te wonen? Volgens Philip van Maanen, betrokken bij het Bazaar-project binnen Heijmans, 'omarmt het havengebied de plannen met beide armen'. En andersom verwacht de gemeente op basis van onderzoeken uit het afgelopen jaar dat het geluid van de snelweg en industrie 'geen beletsel is' om prettig te kunnen wonen in Bazaar Stad. Heijmans gebruikt de A9 en A22 om de bereikbaarheid van Beverwijk en de nieuwe wijk aan te prijzen. Maar Beverwijkers weten ook dat de doorstroom naar en door de Velser- en Wijkertunnel zeker in de spits nog wel eens moeizaam gaat. Past het dan wel om zoveel huizen te bouwen rond De Bazaar? Dat is inderdaad nog een open vraag, geeft de gemeente toe: "Dit is een typisch onderwerp van onderzoek in komende haalbaarheidsfase. Uiteraard stellen wij ons ten doel om het Bazaar-gebied optimaal bereikbaar te houden voor bezoekers en bewoners."