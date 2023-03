Demi was 14 toen ze haar webshop startte en opent nu op haar 16e sieradenwinkel

Het ondernemen zit de 16-jarige Demi Gerssen uit Den Helder in het bloed. Met een vader die een eigen viswinkel heeft, is het niet gek dat zij al op jonge leeftijd probeerde producten aan de man te brengen. Eerst was dat zelfgemaakt slijm dat ze op school verkocht, later werden het sieraden. Ze begon op Instagram en startte op haar veertiende een webshop. Nu, iets meer dan twee jaar later, opent ze in Den Helder een eigen sieradenwinkel.

Het was haar droom om een eigen winkel te openen. Dat ze dit nu al heeft bereikt, is voor Demi zelf ook een gekke gewaarwording. Maar dat ze alles opzij zet voor haar bedrijf, is duidelijk. Ze begon er al mee toen ze nog op de mavo zat. "Ik had toen maar weinig tijd over voor mijn bedrijf." Vorig jaar behaalde ze haar diploma. Het liefst had ze zich meteen vol op haar bedrijf gestort, maar dat kon niet. "Ik ben nog leerplichtig, dus moest een studie volgen."

Dat werd uiteindelijk de mbo-4-studie handel in Amsterdam. Hier staat eigenlijk drie jaar voor, maar je kunt hem versneld volgen en Demi probeert hem al in één jaar afgerond te krijgen. "Ik wil zo snel mogelijk klaar zijn. Mijn volle focus ligt nu op school. Eigenlijk hoop ik dat ik in het nieuwe schooljaar alleen nog een paar toetsen moet maken en dat ik in september klaar ben."

Wist alles al

Niet dat ze de studie volgens haar nodig heeft: "Het klinkt misschien een beetje arrogant, maar alles wat ik daar leer, wist ik eigenlijk al. Bijvoorbeeld hoe je jouw bedrijf inschrijft bij de Kamer van Koophandel, maar dat heb ik twee jaar geleden al gedaan voor mijn webshop."

Ze maakt alles zelf. Alleen stalen ringen koopt ze in, maar verder maakt ze van kralen de armbandjes, kettingen, enkelbandjes, oorbellen. "Ik maak eerst een schets en ontwerp het dan. Vervolgens maak ik een proef en als ik tijdens het maken merk dat ik bijvoorbeeld meer kralen nodig heb, dan voeg ik die toe. In mijn schetsboek houd ik alles bij, zodat ik ze nog eens kan maken." Al haar vrije tijd besteedt ze nu aan haar bedrijf: voor en na school, zelfs onderweg en vlak voor het slapen gaan. Haar moeder helpt haar soms, maar meestal doet ze alles alleen.

