3 Noord-Hollandse tieners gered van gestrand zeilschip voor de kust van Noorwegen

Drie Noord-Hollandse tieners zijn vannacht van een vastgelopen zeilschip voor de kust van Noorwegen gehaald. Aan boord zaten in totaal 26 mensen. Het drietal maakte onderdeel uit van een groep van veertien tieners dat een speciaal onderwijsprogramma volgt op het schip. Iedereen is veilig aan wal gekomen.

Het leek even een spannende nacht te worden voor de veertien tieners aan boord van De Noorderlicht in Noorwegen. Vanwege laag tij kwam het 46 meter lange zeilschip vannacht rond half drie plotseling vast te liggen voor de kust bij Rugholmen, een eilandje ten noorden van de stad Trondheim.

"In Noorwegen heb je best veel getij", legt Meijer uit. Dat zorgde ervoor dat het water weg trok en het schip de grond raakte. Hierdoor kwam het schip scheef te liggen voor de kust. "Dat werd toch wat oncomfortabel", aldus Meijer. "Dus het leek ons beter dat de leerlingen van boord werden gehaald."

Alle leerlingen konden met rubberbootjes snel van boord worden gehaald en verblijven momenteel in een hotel in de buurt. Nu is het hopen dat het water snel weer omhoog komt zodat het schip weer drijft en de leerlingen weer verder kunnen. "Want ze moeten nog door naar Spitsbergen."

Masterskip

De veertien kinderen waren twee weken onderweg en volgen het vijfweekse Masterskip-programma. Hier krijgen ze, naast regulier onderwijs, ook allerlei levenslessen mee op het schip, legt Meijer uit. "Met de wereld als klaslokaal."

Meijer ziet dit incident dan ook voornamelijk als een van deze belangrijk levenslessen. "Want soms gaan de dingen in het leven niet zoals je verwacht."