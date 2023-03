Zandvoort aA nl Alfons Scherpenzeel (82) bewijst dat leeftijd niets zegt: Circuit Run als tussendoortje

Alfons Scherpenzeel is met zijn 82 jaar de oudste deelnemer aan de Zandvoort Circuit Run van komende zondag. Dat vervult hem met trots. "Als ik daar straks loop en ik zie al die jonge honden om me heen, dan denk ik: daar hobbel ik toch maar mooi tussen."

Met zijn 82 lentes is Scherpenzeel objectief beschouwd geen jonkie meer. Maar oud? Hij loopt nog halve marathons en elk jaar de Dam tot Damloop. De 12 kilometer lange Zandvoort Circuit Run is voor hem een tussendoortje. Hij is lichamelijk en geestelijk topfit. Kortom: "Leeftijd zegt niks", merkt de hardloper op na zijn wekelijkse rondje in het Amsterdamse Bos.

Kanker Het sportieve levensverhaal van Scherpenzeel is bijzonder. Hij begon pas met hardlopen op zijn 64ste, nadat hij was gestopt met werken als uitvoerder in de elektrotechniek. Niet zijn pensionering maar de genezing van een ernstige ziekte was er de aanleiding van dat hij zich in 2004 inschreef voor de halve marathon van Amsterdam. Eerder dat jaar had de Amsterdammer kanker gehad.

"Na dertig keer te zijn bestraald, was de halve marathon de nieuwe uitdaging in mijn leven" Hardloper Alfons Scherpenzeel

Scherpenzeel: "Toen ik na dertig keer te zijn bestraald genezen was verklaard, zei ik tegen mijn vrouw: Ik ga de halve marathon lopen, dat wordt de nieuwe uitdaging in mijn leven. Als je me nu ziet gaan, is het is bijna niet voor te stellen dat ik vóór mijn ziekte een hekel had aan hardlopen."