De 'Slag bij Beverwijk': Ajax-supporters herdenken Carlo Picornie

Picornie was op 23 maart 1997 het enige dodelijke slachtoffer van de massale knokpartij tussen leden van S.C.F. Hooligans (Feyenoord) en de F-Side (Ajax). Zij troffen elkaar op de A9 ter hoogte van Beverwijk. De dood van Picornie is een van de meest tragische voorbeelden van hooligangeweld in de Nederlandse geschiedenis.

Op Facebook werd de herdenking al aangekondigd. Dit jaar was het maar een kleine groep supporters, die Picornie rond middernacht kwam herdenken aan de Noorderweg, vlakbij de plek waar Picornie om het leven kwam. Ze staken vuurwerk af en er was een groot vuur te zien.

F-side

Picornie was een eerste generatie F-sider. De F-side werd in 1976 opgericht door een groep Ajax-supporters uit Vak F, toen nog in Stadion de Meer. Picornie was volgens de F-side een echte Ajacied. In het supportershome kregen de jonge jongens van hem iets te drinken, maar ook een klap als ze over de schreef gingen. In het fanblad De Ajax Ster (DAS) van 9 april 1997 werd Carlo beschreven als 'het boegbeeld van de Ajax-supporters' en 'een jongen die zijn maatjes nooit in de steek liet'.

Picornies dood veroorzaakte dan ook veel verdriet en ongeloof binnen de supporterswereld. Zijn vrienden Wortel en Wels schreven in een rouwadvertentie in de DAS: "Als er in de hemel een F-side is, dan zien we je daar."