AZ krijgt gehoor en krijgt dag extra rust in voorbereiding op Anderlecht

Deze wijziging heeft te maken met de Europese wedstrijden van AZ. De Alkmaarders spelen namelijk op donderdag 13 april de kwartfinale van de Conference League. Nu heeft AZ een dag extra rust in voorbereiding op dit duel in Brussel met Anderlecht. De return in Alkmaar tegen de Belgen is op donderdag 20 april.

Deze wedstrijdverplaatsing heeft ook gevolgen voor de aanvangstijd van Ajax - Fortuna Sittard. Dit treffen begint nu op zondag 9 april om 16.45 uur.