Uithoornse scholen roepen ouders opnieuw tot de orde: 'Houd je aan de verkeersregels'

Behalve basisscholen de Springschans en De Kajuit zijn er twee buitenschoolse opvanglocaties: Solidoe en BORUS. in de wijk gevestigd. Omdat de parkeermogelijkheden rond de scholen beperkt zijn, parkeren ouders bij het brengen en halen van hun kind(eren) hun auto soms even dubbel, 'of ze zetten 'm op de stoep of het fietspad', aldus de gemeente.

Dat zorgt voor gevaarlijke situaties, waarover zowel bij gemeente als de scholen veel klachten binnenkomen. "De kiss & ride wordt alleen maar als parkeerplek gebruikt en dat is voor de kinderen heel erg onveilig. Het is een zooitje hier", klaagt een moeder tegenover NH Nieuws.