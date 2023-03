'Et Buut'-Oekraïners bereiden zich voor op speciaal optreden: "Willen ons laten zien"

Een speciaal optreden van Oekraïense vluchtelingen komende zondag in de Zaanse Bullekerk. Het wordt een mijlpaal voor Rob Sipma, die zich vorig jaar hard maakte voor een vluchtelingenopvang in het oude schoolgebouw van Et Buut naast zijn eigen huis. Komende zondag regisseert hij een avond vol dans, theater en muziek met de vluchtelingen die er zijn komen wonen.

'Et Buut'-Oekraïners bereiden zich voor op speciaal optreden - NH Nieuws

De voorbereidingen op het optreden duurden bijna een half jaar. "Het wordt heel speciaal", zegt Anastasiia Shumeiko die meedoet. "We kijken terug naar herinneringen van voor de oorlog. Ik denk dat het belangrijk is om te blijven herinneren hoe het was voordat Oekraïne werd vernield. Hoe het een vrij land was." De hoop van Sipma is dat ook veel buurtgenoten komen kijken naar het optreden en kennis kunnen maken met de mensen die in de opvang wonen. De opbrengst van de avond gaat naar Zeilen voor Vrijheid, een stichting die oude ambulances opknapt en ze naar Oekraïne brengt om daar van dienst te zijn. Tekst loopt door onder de foto.

Anastasiia Shumeiko is klaar voor het optreden zondag - NH Nieuws

Schumeiko vertelt veel hulp gehad te hebben aan Sipma. Ze is ict'er, theatermaken zat haar niet in het bloed. Maar inmiddels heeft ze er alle vertrouwen in, net als Viktoriia Masnenko. "We willen onszelf laten zien, hoe we zijn. Het gaat over de schoonheid van het leven en de mensen en de ramp van de oorlog die die schoonheid verwoest." Het optreden is komende zondag om 18.30 uur. Meer informatie is hier te vinden.