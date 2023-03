Beschuit met muisjes voor John en Pieter Ros na bijzondere geboorte van zesling

In Abbekerk is de lente ingeluid middels een wel heel bijzonder fenomeen: op de boerderij van broers John en Pieter Ros in Abbekerk werd een schaap afgelopen nacht moeder van een zesling. "Een grote verrassing. Dit hebben we nog nooit meegemaakt."

Uniek: een zesling in Abbekerk - NH Nieuws

Kwispelende staartjes in een goedgevuld hok met lammetjes. De moeder - die wonderbaarlijk fit oogt na een flinke klus - heeft het er maar druk mee. Om beurten gaan de pasgeboren lammetjes op zoek naar melk. Omdat het onmogelijk is om de vier rammen en twee ooien van voldoende voedingsstoffen te voorzien, helpen veehouders John en Pieter een handje. Met melk uit oude bierflesjes worden ze iedere twee uur extra gevoed. Grote verrassing De verrassing was afgelopen nacht groot. John Ros: "Gisteravond begon het schaap te bevallen. Mijn vrouw Margreet heeft ze verlost en we hadden vier lammetjes. Dat is al iets meer dan gemiddeld. Toen ze een uur later melk ging geven, staken er weer pootjes uit. Dat was nummer vijf. En toen ik om 3 uur 's nachts ging kijken, liepen er zes. Heel bijzonder. We hadden dit nooit verwacht, want zo dik was ze niet. En heel fijn om te zien dat de lammetjes het allemaal goed doen." Tekst gaat verder onder de foto.

De zesling van de familie Ros - NH Nieuws / Michiel Baas

Voorlopig blijven ze allemaal bij hun moeder, maar op termijn gaat dat niet. "Ik denk dat we er drie weghalen en gaan bijvoeren. Anders is het voor de moeder niet vol te houden. En voor de lammeren ook niet. Namen? Nee, die hebben ze niet. We houden ze toch niet uit elkaar. De moeder? Die heeft nummer 645." De broers John en Pieter Ros hebben op het bedrijf in Abbekerk zo'n 120 koeien en 12 schapen van het ras Swifter. "Normaal gesproken komen er gemiddeld drie lammetjes af. Dit was de eerste van allemaal, dus ik benieuwd of we hier nog overheen kunnen gaan", zegt John met een knipoog. De bijzondere geboorte is een mooie start van het voorjaar. "Je zou het vanwege het weer niet zeggen, maar de lente is hier begonnen."