Door nieuwe plannen vreest Hilversumse zwemschoolhouder toch te moeten vertrekken

Moet 't Gooische Bad na 4,5 jaar alweer weg op het bedrijventerrein in Kerkelanden? Zwembadeigenaar Shiva de Winter heeft dat idee inmiddels wel. Oorzaak van dat gevoel zijn de plannen die voorliggen om de industrieterreinen in Hilversum Zuidwest te verbeteren. Hierdoor zouden er volgens de gemeente bedrijven moeten verhuizen die er niet goed passen. Inmiddels ligt een brief van zijn advocaat bij de gemeente. "Ik ga niet weg."

Na ook een rumoerige coronaperiode achter de rug te hebben, waarin De Winter en de gemeente elkaar onder meer troffen in de rechtszaal, lijkt alles in rustiger vaarwater te zijn gekomen. Totdat de zwembadeigenaar lucht kreeg van de plannen en vooral de politieke discussie waarin het zwembad ter sprake kwam.

En zoals in Hilversum wel algemeen bekend is, is de komst en de realisatie van 't Gooische Bad allesbehalve soepel verlopen. De ondernemer en de gemeente lagen eerder al met elkaar in de clinch. Er liepen juridische procedures, vergunningen werden niet afgegeven en er werd een bouwstop van vijf weken opgelegd. Zo ging het nog wel even door.

Tijdens dat politieke gesprek ging het over de impuls die de gemeente in samenspraak met de ondernemersvereniging wil geven aan de drie bedrijventerreinen in Zuidwest. Het gaat om de Zeverijntstraat, het Havenkwartier en Kerkelanden. Op laatstgenoemde locatie is De Winter sinds september 2018 gevestigd.

De verbazing is groot bij De Winter. Hij heeft via via vernomen dat zijn zwembad half februari onderwerp van gesprek was tijdens een politieke vergadering. "Laat ze eens leren te communiceren. Ik wist helemaal van niks."

Waar gaat het nu allemaal om? In de zogeheten startnotitie gebiedsagenda Zuidwest staat dat Hilversum de kwaliteit en kwantiteit van de drie bedrijventerreinen wil verbeteren. Met een beter aanbod aan werklocaties wil de gemeente de economische ontwikkeling verbeteren. Hilversum heeft meer banen nodig.

Nu is het zo dat op het terrein in Kerkelanden ondernemingen zijn gekomen die niet direct onder het kopje bedrijvigheid vallen, waar de bedrijventerreinen in eerste instantie niet voor bedoeld zijn. Niet alleen is De Winter daar gekomen met zijn zwembad, maar ook de sporthal. Daarnaast sporten veel Hilversummers daar inmiddels al vele jaren bij Van Haren Sport of Burning Heart.

Oneigenlijk gebruik

Daardoor is er zoals dat heet sprake van 'oneigenlijk gebruik' en luidt de opdracht om te kijken naar een passender gebruik. Ofwel: zoeken naar bedrijven die beter voldoen aan de criteria van een bedrijventerrein. "Onderdeel daarvan kan ook zijn het clusteren van functies, zoals van perifere detailhandel, waaronder bouwmarkten en automotive", staat in het stuk.

Al met al vindt De Winter het een vreemde zaak. Dat schrijft zijn advocaat in de brief die dinsdag is verstuurd naar het college van burgemeester en wethouders. Hierin zegt de raadsvrouw onder meer dat de gemeente in 2018 al heeft geprobeerd te voorkomen dat 't Gooische bad er zou komen. Die poging is mislukt. Blijkbaar heeft Hilversum nu een nieuwe stok gevonden om De Winter weg te slaan. Met alles wat hij heeft, zal hij dit proberen te voorkomen, is de boodschap.

Of De Winter daadwerkelijk moet verhuizen of wordt wegbestemd, zoals dat in vaktaal heet, valt te bezien. Ja, het voornemen is er om bedrijven te trekken die beter passen bij een bedrijventerrein. Zeker ook omdat Hilversum naast het Arenapark niet zoveel plekken heeft om locaties te creëren voor kantoren, maar middelen om iemand te dwingen zijn er simpelweg niet.

Goed smeermiddel

In die bewuste vergadering van februari gaf wethouder Arno Scheepers al aan dat Hilversum bedrijven niet kan duwen en forceren om weg te gaan. Wat wel tot de mogelijkheden behoort is de kracht van verleiding. Als er een goede alternatieve locatie te vinden is, waar de ondernemer zelf ook iets voor voelt, dan kan dat ‘een goed smeermiddel zijn dat nodig is om de verleiding tot een succes te maken’, zo gaf de bestuurder aan.