Anderhalf jaar cel voor Beverwijkse muziekleraar voor ontucht bij 3 meisjes

De Beverwijkse muziekleraar Jean-Claude V. moet anderhalf jaar de gevangenis in voor ontucht bij drie tienermeisjes. Dat oordeelt de rechter vandaag. "De verschillende verklaringen zijn volgens de rechtbank betrouwbaar, consistent en authentiek. Ze ondersteunen elkaar." Supporters van V. hoorden de uitspraak vol ongeloof aan.

"Dit is heel teleurstellend", beten familieleden de rechter na de uitspraak toe. Tijdens de uitspraak waren geluiden van afkering voor de straf duidelijk hoorbaar. Van de slachtoffers was vandaag niemand in de zaal.

Tijdens de rechtszaak heeft de muziekleraar niets gezegd over de beschuldigingen van drie vrouwen, tot grote frustratie van de slachtoffers die toen in de zaal aanwezig waren.

"Ik hoop op gerechtigheid, want hij neemt nu even weinig verantwoordelijkheid voor zijn daden als toen", zei één van hen. "Ik ben dit alles begonnen om te voorkomen dat hij (de verdachte, red) dit bij andere meiden kan doen. Maar inmiddels doe ik het ook voor mezelf."

'Geregeld en jarenlang'

De voormalig muziekleraar zou de (toen nog) meisjes tussen ongeveer 2011 en 2017 over en onder hun kleren bij hun borsten en rond hun lies en vagina hebben aangeraakt. Bij één van hen zou hij een keer met zijn pink zijn binnengedrongen. Ook stuurde hij aan sommigen berichten die volgens de rechter in één geval 'lezen als een liefdesverklaring'.

De rechtbank zegt het V. kwalijk te nemen 'alleen zijn eigen gevoelens in overweging te nemen' en dat de ontucht bij zeker één van de meisjes 'geregeld en jarenlang' doorging.

Steun

De steun voor de man was ontzettend groot tijdens de rechtszittingen. Steeds kwamen er zo'n twintig tot dertig familieleden, vrienden en leden van zijn koor. Ook vandaag waren er weer een aantal supporters voor hem bij de uitspraak aanwezig.

Zij geloven niets van de beschuldigingen. Ze denken dat V. niet verder is gegaan dan aardig bedoelde aanrakingen. "Mag dat dan ook al niet meer?", vroeg een vrouw zich eerder bijna wanhopig af.

Schadevergoedingen

Het OM eiste twee weken geleden twee jaar cel, waarvan acht maanden voorwaardelijk. Dat is nu anderhalf jaar geworden, waarvan een half jaar voorwaardelijk. Ook moet hij de vrouwen schadevergoedingen betalen van ruim 8.000 euro in totaal. V. heeft wel al ongeveer een half jaar van die straf uitgezeten in zijn voorarrest.