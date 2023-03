Pascal Jansen tekent bij tot 2025

Jansen is sinds december 2020 hoofdtrainer van AZ. De teller staat inmiddels op 121 officiële wedstrijden, waarin de trainer op een puntengemiddelde van 1,98 punt per wedstrijd staat. Dat is het hoogste puntengemiddelde van een AZ-trainer sinds 2001.

Kwartfinales

Met Jansen is AZ dit seizoen nog actief in de Conference League. In de kwartfinales van het Europese toernooi is het Belgische Anderlecht de tegenstander. In de eredivisie bezetten de Alkmaarders met nog acht wedstrijden te gaan de vierde plaats.