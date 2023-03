Kleipoppetjes uit de computer op animatiefestival Kaboom en andere tips voor de komende week

Wekelijks komt de Culture Club-redactie van NH met drie uitgaanstips voor de komende week: optredens, tentoonstellingen of andere culturele gebeurtenissen in de provincie die je niet mag missen. Deze week aandacht voor het internationale animatie filmfestival Kaboom in Amsterdam, de Metal Battle in Alkmaar en dansfilms in Eye in Amsterdam.

Uitgaanstip 1: Kaboom animatie filmfestival Amsterdam

De korte animatie film Hoeba! van Sem Assink gaat over oermannetjes in Drenthe die iets moois moeten bouwen, maar steeds afgeleid worden door een konijntje. Dit tot frustratie van de denker van het stel. "Het is eigenlijk een universeel verhaaltje over de mens, die in staat is tot heel veel, maar vaak toch weer zijn driften volgt" vertelt animatiemaker Sem Assink.

Hoeba! lijkt als een stop-motion gemaakt te zijn met kleipoppetjes, net als bijvoorbeeld Wallace & Gromit, maar dat is schijn. Assink maakte de film bijna helemaal met de computer. "Ik zou graag met kleimannetjes werken, maar dat is een kunst op zich en heel tijdrovend" vertelt hij "Daarom heb ik geprobeerd om kleimannetjes met behulp van de computer te maken, want daar ben ik wel heel goed in". Niet dat een filmpje dan heel snel af is want het maken van de film Hoeba!, die ruim 2 minuten duurt, kostte Assink toch zeker 9 maanden.