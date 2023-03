De Peiling: ik weet wat armoede is

In Nederland wonen 370.000 mensen onder de armoedegrens. Daarnaast hebben ruim tweehonderdduizend kinderen met armoede te maken. Verdien je per maand minder dan 1.298 euro per maand, dan leef je officieel in armoede. Weet jij ook hoe het is om in armoede te leven? En hoe ga je daar dan mee om?

De Verenigde Naties omschrijven armoede als “het niet kunnen voorzien in de eerste levensbehoeften”. In 2021 leefden 370.000 mensen in Nederland al vier jaar in armoede, blijkt uit onderzoek van het Centraal Plan Bureau. En dit zijn niet alleen mensen met een uitkering, maar ook werkenden en gepensioneerden. Daarnaast maakten 220.000 minderjarige kinderen deel uit van een huishouden met een laag inkomen in 2022, volgens het ArmoedeFonds. Van de mensen die in armoede hebben geleefd, valt maar liefst 40% binnen vijf jaar terug.

Het verhaal van Stella

Ook Stella de Swart uit Noord-Holland belandde in armoede. Sinds dat haar overkwam, is ze onvermoeibaar bezig om erover te praten. Eerst in berichten op Facebook, maar nu inmiddels ook met beleidsmakers in gemeenten en op ministeries. Want het taboe op arm zijn moet eraf, vertelt ze bij NH. Weet jij zelf ook hoe het is om in armoede te leven? En wat heeft met jou gedaan?