Eerste klimaatcafé van West-Friesland: "Kletsen met gelijkgestemden"

Het fenomeen 'Klimaatcafé' bestaat al langer in Nederland. Toch is het initiatief in West-Friesland nooit eerder opgepakt. Aankomende zaterdag gaat hier verandering in komen. "Mensen kunnen op een laagdrempelige manier kennis maken met elkaar en praten over het klimaat", vertelt Jan Olijve van Grootouders voor het Klimaat.

Kirstin, van Operatie Klimaat West-Friesland, was samen met andere activisten aan het vergaderen over de plannen van dit jaar toen het idee opborrelde. "We vonden het allemaal fijn om met met elkaar te praten over het onderwerp waar we zo gepassioneerd over zijn. Al snel dachten we: misschien is dit op grootschalig niveau ook wel leuk", zegt ze enthousiast.

Het is eindelijk zover: het Klimaatcafé wordt doorgezet in West-Friesland. Drie verschillende organisaties hebben samengewerkt om het initiatief werkelijkheid te maken. Het thema van de middag is 'puur natuur: jouw eetbare tuin'. Madelon Oostwoud komt hier meer over vertellen.

Hier is goed over nagedacht. De organisaties hebben namelijk allemaal leden van een verschillende generatie. Zo zijn er tijdens de bijeenkomst senioren, volwassenen en jongeren aanwezig. "Doordat er een grote variatie aan leeftijden is hopen we dat er voor elke bezoeker, jong of oud, iemand aanwezig is waardoor zij zich aangesproken voelen", legt Kirstin uit.

Voor iedereen

Iedereen mag zaterdag tussen 15.00 en 17.00 uur binnenlopen bij het Klimaatcafé in The Underground in Hoorn. Hierbij maakt het niet uit of je veel of weinig bezig bent met het klimaat. "We merken dat sommige mensen zich machteloos voelen en niet goed weten waar ze moeten beginnen. Ook op een simpele manier is het mogelijk om een verschil te maken voor het klimaat", zegt Kirstin. "Een eetbare tuin is erg goed te ondernemen in de stad", voegt Jan toe.

De drie organisaties willen mensen meegeven dat het niet ingewikkeld is om zelfstandig stappen in de goede richting te nemen. Hiervoor hoeft niet meteen meegelopen te worden met een mars in Den Haag. "Het is erg laagdrempelig. Men kan gevoelens en zorgen over het onderwerp met elkaar delen", vertelt Jan.

In de toekomst zullen de drie organisaties de handen weer in een slaan. Het plan is om elke drie maanden een klimaatcafé te houden. Dit zal telkens op een andere plek in West-Friesland zijn, met een ander thema.