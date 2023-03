Weesp één jaar onder Amsterdams bestuur: een 'lokale maatschappelijke ramp' dreigt

Een jaar na de gemeentelijke fusie tussen Weesp en Amsterdam, lijken Weespers helemaal klaar te zijn met het 'arrogante' Amsterdam. Zo puilen de wachtlijsten voor de kinderopvang in Weesp nog steeds uit, maar blijft de gemeente Amsterdam doorgaan met de bouw van gezinswoningen in het stadsdeel. Een 'lokale maatschappelijke ramp' dreigt. En dat is duidelijk niet het enige probleem.

Volgens Van den Berg is het de gemeente nog niet gelukt een oplossing te bieden aan de grote tekorten aan kinderopvanglocaties. Integendeel: de ambitieuze bouwplannen van de gemeente Amsterdam zullen de problemen volgens hem nóg veel groter maken. De lange wachtlijsten bij de kinderopvang zorgen voor veel onrust bij (toekomstige) ouders. In de snelst groeiende stad van Nederland schieten de kindvriendelijke wijken als paddenstoelen uit de grond, maar mist het volgens hen hierbij aan faciliteiten.

Al ruim voor de gemeentelijke fusie waren er in Weesp grote problemen rondom de kindervoorzieningen. De situatie lijkt jaren later én een gemeentelijke fusie verder, niet veel veranderd. Zo blijkt uit een rondgang van NH waarbij Weespers nog steeds steen en been klagen over de kinderfaciliteiten. Paul van den Berg die namens de actiegroep De Kleine Weespers spreekt, heeft het zelfs over een 'lokale maatschappelijke ramp'. De actiegroep werd geboren uit de nood en de roep om kindervoorzieningen. Hun doel? In gesprek met de gemeente en andere partijen, de kinderopvang- en de schoolcapaciteit in Weesp vergroten.

Wethouder Reinier van Dantzig (wonen) wil 600 extra woningen bouwen in de nieuwbouwwijk Weesperssluis. Volgens de gemeente hebben Amsterdam en Weesp huizen nodig: "Daarom maken we voor Weespersluis nieuwe plannen voor meer woningen dan gepland. De verdere uitbreiding zal gepaard gaan met één extra BSO, één extra dagopvang en één extra basisschool."

Lachwekkend

Uit de berekeningen van de actiegroep blijkt dat als Weesp zo door blijft groeien, in combinatie met de bouwplannen en cijfers van de gemeente zelf, de stad Weesp in acht jaar tijd 24 extra kinderopvanglocaties nodig heeft. Paul van den Berg noemt de beloofde kinderfaciliteiten gepaard met de bouw van 600 woningen een doekje voor het bloeden. Van den Berg: "Het zou lachwekkend zijn als het niet zo tragisch was."

Dat de problemen nog lang niet zijn opgelost blijkt ook uit het verhaal van Niels van Luijt (36). Zijn gezin trekt eind dit jaar in een nieuwbouwwoning in Weesperssluis, maar zit vooralsnog in grote onzekerheid nu kinderopvang voor zijn twee jonge kinderen niet haalbaar is. De wachttijden daarvoor zijn de afgelopen periode verviervoudigd in jaren. Van Luijt: "Met de kennis van nu, had ik een soortgelijk huis absoluut ergens anders gekocht. Deze situatie brengt teveel stress mee, we zijn constant aan het puzzelen."

Arrogantie van de grote stad

Daarbij merkt Van Luijt op dat het bij de gemeente en haar plannen mist aan een realistisch beeld. Van Luijt: "Als je 600 woningen extra kan bouwen, dan kun je ook zorgen dat er voldoende kindervoorzieningen bij komen. Hierbij voel je de arrogantie van de grote stad Amsterdam, die niet doorheeft wat er in Weesp speelt en waar behoeften aan is."

En dat is jammer, vindt Van Luijt. Veel liever was hij bezig met de voorbereiding van de verhuizing naar hun 'droomhuis' in Weesp in plaats van deze kopzorgen. Toch heeft hij er vertrouwen in dat het goed gaat komen met de opvang van zijn jonge kinderen. Hij kan niet anders: "In het ergste scenario moet mijn vrouw stoppen met werken, maar dat is echt het allerlaatste wat wij willen."